Kars\'ta Hayvancılığa Destek Ziyareti

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Eren Alp ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Kars'ın en önemli ekonomik faaliyetleri arasında yer alan hayvancılık sektörünün mevcut durumu, yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca kent genelinde yürütülen hayvancılık faaliyetleri, destekleme çalışmaları ve sektörün gelişimine yönelik projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında Birlik Başkanı Eren Alp, yetiştiricilerin beklenti ve taleplerini İl Müdürü Enver Aydın'a aktarırken, üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir hayvancılık yapabilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Eren Alp ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Aydın, Kars'ın hayvancılık potansiyelinin daha da ileriye taşınması için üretici örgütleriyle koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Kars'ta hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve yetiştiricilerin desteklenmesine yönelik istişarelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. - KARS