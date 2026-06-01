Kars'ta Hayvancılığa Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Hayvancılığa Destek Ziyareti

Kars\'ta Hayvancılığa Destek Ziyareti
01.06.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eren Alp ve yönetimi, Tarım İl Müdürü Aydın'ı ziyaret ederek hayvancılık sorunlarını ele aldı.

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Eren Alp ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Kars'ın en önemli ekonomik faaliyetleri arasında yer alan hayvancılık sektörünün mevcut durumu, yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca kent genelinde yürütülen hayvancılık faaliyetleri, destekleme çalışmaları ve sektörün gelişimine yönelik projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında Birlik Başkanı Eren Alp, yetiştiricilerin beklenti ve taleplerini İl Müdürü Enver Aydın'a aktarırken, üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir hayvancılık yapabilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Eren Alp ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Aydın, Kars'ın hayvancılık potansiyelinin daha da ileriye taşınması için üretici örgütleriyle koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Kars'ta hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve yetiştiricilerin desteklenmesine yönelik istişarelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Enver Aydın, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Tarım, Aydın, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Hayvancılığa Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:32:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Kars'ta Hayvancılığa Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.