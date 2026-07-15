Kars\'ta Hayvancılık Ziyareti

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Digor ilçesine bağlı Bacalı ve Hisarönü köyü yaylalarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. On bini aşkın büyük ve küçükbaş hayvanın bulunduğu yaylalarda yürütülen hayvan sağlığı çalışmaları yerinde incelenirken, üreticilere verimli ve sürdürülebilir hayvancılık konusunda önemli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kars ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olan hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda yüksek rakımlı yaylalarda da üreticileri yalnız bırakmıyor. İl Müdürü Enver Aydın'ın gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bacalı ve Hisarönü yaylalarında görev yapan veteriner hekimlerin yürüttüğü hayvan sağlığı taramaları, aşılama ve koruyucu hekimlik uygulamaları detaylı şekilde değerlendirildi.

"10 bini aşkın hayvan sağlık kontrolünden geçiyor"

Yaklaşık 10 bin baş hayvana ev sahipliği yapan yaylalarda veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri sayesinde hastalıkların erken teşhis edilmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve sürü sağlığının korunması hedefleniyor. Ekipler, hayvanların genel sağlık durumunu yakından takip ederken yetiştiricilere de koruyucu hayvancılık uygulamaları hakkında bilgi veriyor.

İl Müdürü Enver Aydın, veteriner hekimlerin sahada büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin temel şartlarından birinin güçlü veterinerlik hizmetleri olduğunu ifade etti.

"Üreticilere verimli yetiştiricilik konusunda rehberlik"

Ziyaret kapsamında üreticilerle uzun süre sohbet eden Enver Aydın, yetiştiricilerin taleplerini ve karşılaştıkları sorunları dinledi. Hayvan besleme, mera kullanımı, sürü yönetimi, hastalıklardan korunma yöntemleri ve verimliliği artıracak uygulamalar hakkında üreticilere teknik bilgiler aktarıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan bilgilendirmelerde kaliteli üretimin ancak doğru bakım, düzenli sağlık kontrolleri ve bilinçli yetiştiricilik anlayışıyla mümkün olduğu vurgulandı.

"Yerinde destek, kesintisiz hizmet anlayışı"

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında yaylalara çıkan üreticilerin hizmetlere kolay ulaşabilmesi amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Veteriner sağlık hizmetlerinden teknik danışmanlığa kadar birçok konuda üreticilere yerinde destek sunulurken, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve üretimin sürdürülebilirliği için çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Enver Aydın, Kars'ın sahip olduğu hayvancılık potansiyelini daha da ileri taşımak için üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Üreticimizin emeği, veteriner hekimlerimizin özverili çalışmaları ve teknik personelimizin sahadaki gayretiyle Kars hayvancılığını daha güçlü yarınlara taşımaya devam ediyoruz. Amacımız üreticimizin her zaman yanında olmak, sorunları yerinde tespit ederek en hızlı şekilde çözüm üretmektir." mesajını verdi.

"Kars hayvancılığı güçlenmeye devam ediyor"

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Kars'ta yürütülen saha çalışmalarıyla hem hayvan sağlığının korunması hem de üretim verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Bacalı ve Hisarönü yaylalarında gerçekleştirilen ziyaret de bu çalışmaların önemli bir parçası olurken, üreticilerin memnuniyeti ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik hizmetlerin önümüzdeki süreçte de aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Yerinde destek, kesintisiz hizmet" anlayışıyla yaylalardaki üreticilere ulaşmaya ve Kars'ın güçlü hayvancılık potansiyelini daha da geliştirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - KARS