Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği - Son Dakika
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Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

12.03.2022 12:39
Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

Kars'ta, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Kars'ta, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgenaral Hakan Tunç, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sırasıyla Mehmet Akif ve Gençlik konulu slayt gösterisi, Mehmet Akif'in edebi yönü, Akif'in hayatı canlandırıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı nedeniyle düzenlenen program, Mehmet Akif'ın yönü bir öğretmen tarafından anlatıldı. Akif'in biyografisi Oratoryo gösterisi yapıldı. Şiirler okundu. Akif'in hayatı konulu tiyatro gösteri, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu. Program öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle son buldu. - KARS

Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Türker Öksüz, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği - Son Dakika


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