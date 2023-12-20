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Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika
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Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda kadına şiddet, erken yaşta evlilik gibi konular ele alındı.

Kars\'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı
20.12.2023 - 13:08,
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Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Kar Toplantı Salonu'nda Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın Başkanlığı'nda düzenlen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın açılışında konuşan Vali Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Biz Kars'ımızda kadına şiddetin sıfır olduğu günleri beraber yaşamak için hep birlikte mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla hep birlikte bu mücadeleyi uygulayacağız. Tabi bu mücadelenin alt kolları var. Çeşitli sıkıntılar var. Ama özellikle şiddet konusunda emniyetimiz, jandarmamız, zaten KADES uygulamasıyla anında müdahale ediyor, etmeye devam edecek. Mahkemelerimiz, koruma kararları bunlar devam ediyor. Ancak toplum bütün olarak bununla mücadele etmesi gerekir. Bunu kendi örf ve adetlerimize dönük yapmamız lazım. Bizim Müslüman Türk toplumunda şiddet diye bir kavram yok. Hele kadına şiddet hiç yok" dedi.

Polat, "Kız çocuklarımızı erken yaşta evlendirme ile ilgili Kars'ta biraz sıkıntımız var. Onunla ilgili eylem planı hazırlanıyor. Ocak ayında tekrar yürürlüğe sokacağız. Kız çocuklarımızla bire bir ilgilenip, öğretmenlerimiz, sosyal hizmet uzmanlarıyla bire bir konuşacağız. Aile ile konuşulacak. Kesinlikle Kars'ta erken yaşta evlendirmeye müdahale etmemiz lazım. Annemizle, babamızla konuşacağız, sıkıntılar varsa maddi anlamda bunu çözeriz. Allah'a şükür devletimiz güçlü, çocuğumuzu derslerine yönlendirmemiz lazım. Ama bunu hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

Vali Ziya Polat'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda kadına şiddet, erken yaşta evlilik gibi konular masaya yatırıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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