Kars\'ta Kedi ve Köpekten Dostluk Görüntüleri

Yerel

Kars'ın Akyaka ilçesinde insanların içini ısıtan dostluk kameralara yansıdı. Soğuk kış günlerinin hakim olduğu kentte bir kedi ve köpeğin samimi arkadaşlığı görenleri şaşırttı.

Akyaka'da bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kedinin köpekle uyuması anbean kaydedildi. Vatandaş tarafından çekilen görüntülerde uyuyan köpeğe uzanarak uyuyan kedi yer alıyor. Genellikle anlaşamayan bu iki türün dostluğu ise görenlerin ilgisini çekti. - KARS