Kars'ta Kerbela'da Şehit Düşenler Anıldı - Son Dakika
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Kars'ta Kerbela'da Şehit Düşenler Anıldı

Kars\'ta Kerbela\'da Şehit Düşenler Anıldı
05.07.2025 21:07
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Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları Kerbela'da şehit edilişlerinin 1386'ncı yıl dönümünde Kars'ta anıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları Kerbela'da şehit edilişlerinin 1386'ncı yıl dönümünde Kars'ta anıldı.

Anma törenleri, sabahın erken saatlerinden itibaren camilerde okunan dualar ve mersiyelerle başladı. Özellikle Kerbela Olayı'nın acısını yüreklerde hisseden vatandaşlar, Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin yaşadığı zulmü bir kez daha anımsayarak gözyaşı döktü

Hazreti Ali Cami önünde başlayan kortej yürüyüşüyle devam eden anma etkinlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Siyahlar giyen ve sine döven kalabalık sırasıyla Faikbey Caddesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ve İnönü Caddesi'nden yürüyerek Garnizon Şehitliğine geldi.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Program Asri Mezarlığı'nın önündeki Aşura Meydanı'nda devam etti. Okunan mersiyeler eşliğinde sinesini dövenler, Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaktı. Törene katılan binlerce kişi, Yeni Mahalle Mezarlığı'ndaki yakınlarını da ziyaret ederek dua etti. - KARS

Kaynak: İHA

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