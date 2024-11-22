Kars\'ta Mera Toplantısı Yapıldı

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Kars'ta hayvancılık ve tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Mera ve Yaylaların Verimli Kullanımı" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından, Digor Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen mera ve yaylaların verimli kullanımı, ıslahı ve meraların sürdürülebilir hayvancılık açısından öneminin anlatıldığı toplantı çiftçilerden yoğun ilgi gördü.

Toplantıda, mera ve yayla alanlarının doğru ve sürdürülebilir kullanımı, otlatma planlaması, toprak verimliliğinin korunması ve mera ıslah çalışmaları gibi konular ele alındı. Uzmanlar, doğru yöntemlerin uygulanmasının hayvanların besin kalitesini artıracağı ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine ekonomik katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan bilgilendirmede; bölgenin doğal kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışıldığı belirtildi. Uzmanlar ayrıca meralardan sürdürülebilir bir şekilde faydalanmak hem doğayı korumak hem de çiftçilerin refahını artırmak açısından büyük önem taşıdığını, bu tür toplantılarla farkındalığı artırmayı hedeflediklerini kaydettiler.

Toplantıya katılan çiftçiler, meraların verimli kullanımı konusundaki bilgilerin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini talep etti.

Bilgilendirme toplantısı, Kars'ın hayvancılık sektöründe öncü bir bölge olarak daha sürdürülebilir bir geleceğe adım atmasına katkı sunmayı amaçlıyor. - KARS