Kars'ta MHP Toplantısı

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Kars'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlenecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul'unda katılım sağlayacağı programa MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, vatandaşları davet etti.

"Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında; Ardahan ve Iğdır'ın katılımıyla MHP Kars İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 13.00'de Kars Aynalı Köşk Sergi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek programa; MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, MHP MYK Üyesi Özmen Alp Giray Er demir, MHP MYK Üyesi Timur Şerif Şaşmaz, MHP MYK Üyesi Hümmet Tatar katılacak. - KARS