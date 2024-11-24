Kars'ta Öğretmenler Günü etkinliği - Son Dakika
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Kars'ta Öğretmenler Günü etkinliği

Kars\'ta Öğretmenler Günü etkinliği

Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

24.11.2024 12:48
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Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Öğretmenler günü etkinliği Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın çelenk sunumuyla başladı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam eden programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Sinevizyon gösterisiyle devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya yaptı.

Daha sonra söz alan Kars Valis, Ziya Polat, "Eğitim, uzun, ince bir yoldur. Öğretmenlik de ulvi ve tarihi bir meslektir. Öğretmen, bilenle bilmeyenin bir olmadığını bildirip, alimin mürekkebini, şehidin kanıyla eş tutan bir inancın bilincindeki insandır. O, ışığı kendinden olmayanların gölgelediği dünyalarda feneriyle insanı arar. Öğrettikçe yücelen, yücelikleri nakış nakış işleyendir. Öğretmen, çoraklaşan gönüllere rahmet rahmet yağandır. Öğretmen, Yesevi'nin ocağında köz, Yunus'un dergahında doğruluktan yana sabır, Mevlana'nın ebedi çağrısında aşk ve hoşgörüdür. "Olmak istersen vezir, bir irfan mektebine yazıl" diyenlerin cezbesidir.

Öğretmen, mektebi mabet, dersini ibadet sayarak ulviyetin doruklarına yükselendir. O, çağ açanların gönül sultanıdır. Onun atının ayağından sıçrayan, tarihin şahididir. O, dünle bugünü birleştiren, yarına eserleriyle uzanandır. İnsanlığa saygıyı, millet ve yurt sevgisini, bağımsızlık şerefini, genç dimağlara gergef gergef işleyendir. Esaretin paslı zincirlerini parçalayan kılıçları, gönüllerde tutuşturduğu hürriyet ateşinde çelikleştiren, Mustafa Kemal'leri yetiştirendir" dedi.

Polat, "Öğretmen soğuk bir dağ köyünde yokluğun ve yoksulluğun alevlendirdiği yangından öğrencilerini kurtarmak için ateşe yürüyendir. Öğretmenlik, Makam-ı İbrahim'dir. Söz, "Kün" buyruğuyla var olmuş, "Ikra" emriyle de öğretmene emanet edilmiştir. Öğretmenin sözü; Yunus Emre'de kardeşlik, sevgi, Osman Gazi'de hürmet, Şeyh Edebali'de nasihat, Yavuz'da haşmet, Fuzuli'de aşk, Itri'de tekbir, Nedim'de şarkı, Atatürk'te liderlik olur. Bu duygu ve düşüncelerle; "Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller" yetiştirerek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefte yürümekte olan ve güzel ülkemizin gelecek nesillerini yetiştirmek amacıyla çalışan, gayret gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazi öğretmenlerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Göreve yeni başlayan ve bugün temsilen yemin edecek olan öğretmenlerimizin nezdinde tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Program öğretmelerin şiir ve türküler söylemesiyle devam etti. Emekli olan öğretmenlere şeref belgesi verildi. Mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Programda 24 Kasım dolayısıyla il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Program daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Öğretmenler Günü etkinliği - Son Dakika

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