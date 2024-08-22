Kars'ta Planlı Elektrik Kesintisi

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Kars'ta, planlı bakım çalışmaları yapılacağından dolayı elektrik kesintisi yapılacak.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 25 Ağustos 2024 tarihinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 05.00 - 09.00 saatleri arasında Kars Merkez ve ilçelerinde, ana trafo merkezinde yapılması planlanan enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Yetkililer, elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almalarını ve elektrikle çalışan cihazlarını kapalı tutmalarını önerdi. Ayrıca, bakım çalışmaları sırasında yaşanabilecek olası aksaklıklar için vatandaşlardan anlayış ve sabır bekleniyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kente yeniden elektrik verilecek. - KARS