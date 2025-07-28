Kars\'ta Selde Hasar Tespiti Tamamlandı

Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman'da geçtiğimiz gün meydana gelen selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, selden Şahindere ile Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri sel ve heyelan nedeniyle hasar görmüştü.

Çalışmalar ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, "Arkadaşlarımız selin hemen ardından çalışmalara başladı ve devam ediyor. Şu an köylerimizdeki tüm köylerimizdeki içme suyu ile ilgili sıkıntıları çözdük. Menfezler açıldı, yollar açıldı. Vatandaşlarımızın geniş kapsamlı ihtiyaçları da önümüzdeki günlerde başlatılacak zaten hasar tespitlerimiz bitti. İnşallah onunla ilgili ödeneklerimizi de destekleri de istedik" dedi.

"Devletimiz Allah'a şükür çok güçlü"

Devletimiz Allah'a şükür çok güçlü, aracımız da var, personelimiz de var diyen Polat, "Birinci gün orada yüzlerce arkadaşımız görev başındaydı. Hasar tespitleri, Özel İdare, DSİ, Karayolları, Kaymakamımız olayın başındaydı. İnşallah en kısa sürede yaraları da sararız diye umut ediyoruz. Daha iyisini hep beraber yapacağız, Allah can kaybı vermesin. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahada çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun diye dua ediyoruz" diye konuştu. - KARS