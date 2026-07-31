Kars\'ta Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce Kars'ta şehir içi ana arterlerde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kent merkezinin en işlek güzergahlarından biri olan Faikbey Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla yol standardının yükseltilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

Karayolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yol zemini yenilenirken, sıcak asfalt serimiyle birlikte cadde modern bir görünüme kavuşuyor. Trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı bölgede ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaları yerinde değerlendiren AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, şehir içi ulaşım ağının güçlendirilmesi amacıyla Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini belirtti.

Çalkın, "Kars'ımızda bu bir hizmet meselesidir. Yollarımızı yenilemeye, daha modern ve güvenli hale getirmeye devam ediyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz Faikbey Caddesi'nde çalışmalarına başladı. Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. En kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak" dedi.

Kars'ın altyapı ve ulaşım yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Çalkın, "Hep birlikte el ele vererek, üzerimize düşeni yaparak Kars'ımızın sorunlarının çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehir içi yol ağlarında yürütülen çalışmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatları doğrultusunda başlatıldığını belirten Çalkın, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmalarının etaplar halinde kentin farklı noktalarında da sürdürüleceği, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kars'ta şehir içi ulaşımın daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği öğrenildi.