Kars\'ta tarım toplantısında hayvan hastalıklarıyla mücadele ve aşılama görüşüldü

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın başkanlığında, il genelinde tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısına şube müdürleri ve ilçe tarım ve orman müdürleri katıldı. Toplantıda, kent genelinde sürdürülen tarımsal faaliyetler, hayvancılık sektöründeki gelişmeler, üreticilere yönelik destekler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini hayvan hastalıklarıyla mücadele oluşturdu. Bu kapsamda, il genelinde yürütülen çalışmalar, hayvan sağlığının korunmasına yönelik alınan koruyucu ve önleyici tedbirler, aşılama faaliyetleri ve hayvan hareketlerinin kontrolüne ilişkin son durum değerlendirildi. Hayvan hastalıklarının önlenmesi, salgın risklerinin azaltılması ve hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi amacıyla yürütülen çalışmaların önemi üzerinde duruldu.

Kars'ın hayvancılık potansiyelinin korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin de değerlendirildiği toplantıda, hayvan sağlığı hizmetlerinin sahada etkin şekilde yürütülmesi, üreticilerin bilgilendirilmesi ve ilçe müdürlükleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.

Toplantıda ayrıca bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik devam eden projeler, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere sağlanan destekler ile kırsal kalkınma çalışmaları ele alındı. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mevcut desteklerin sahada etkin biçimde uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kars'ın tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut potansiyelinin daha verimli kullanılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve kırsal bölgelerde ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi konuları da görüşüldü. Devam eden projelerin uygulama süreçleri değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin hedefler üzerinde duruldu.

"Koordinasyon ve saha çalışmaları ön planda"

İl ve ilçe teşkilatları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin de gündeme geldiği toplantıda, yürütülen projelerin planlanan hedefler doğrultusunda ilerlemesi, saha çalışmalarının düzenli olarak takip edilmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantı, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaların daha etkin yürütülmesi, üreticilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve belirlenen hedefler doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.