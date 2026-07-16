Kars'ta Ulaşım Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika
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Kars'ta Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

Kars\'ta Ulaşım Altyapısı Güçleniyor
16.07.2026 16:38
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Kars'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki yol yapım çalışmaları, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirecek.

Kars'ta şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kars Valisi Ziya Polat, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Şehrin en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen incelemeye ilgili kurum yetkilileri de katıldı. Çalışmaların yürütüldüğü alanı adım adım gezen Vali Polat, altyapı ve üstyapı faaliyetlerinin hangi aşamada olduğu, asfalt serim programı, kaldırım düzenlemeleri ile trafik akışını rahatlatmaya yönelik planlamalar hakkında Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez'den bilgi alarak yapımı devam eden yolu inceledi.

Vali Ziya Polat, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım yatırımlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ve yüksek kalite standartlarında tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Çalışmalar sırasında vatandaşların en az düzeyde mağduriyet yaşaması için trafik düzenlemelerinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade eden Polat, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nin modern bir görünüme kavuşması, sürüş konforunun artırılması ve yol güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında bozulan yol kaplamalarının yenilenmesi, gerekli altyapı iyileştirmelerinin yapılması ve uzun yıllar hizmet verecek dayanıklı bir yol standardının oluşturulması amaçlanıyor.

Kent merkezindeki ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmaların tamamlanmasının ardından hem araç trafiğinin daha akıcı hale gelmesi hem de vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması bekleniyor.

Vali Ziya Polat, incelemelerinin ardından yüklenici firma ve Karayolları yetkililerine çalışmaların belirlenen süre içerisinde tamamlanması konusunda gerekli koordinasyonun sürdürülmesi talimatını verirken, Kars'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımların yakından takip edilmeye devam edeceğini belirtti.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden yol yapım çalışmaları, Kars genelinde sürdürülen ulaşım yatırımlarının önemli bir ayağını oluştururken, tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezinin ulaşım kalitesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Turizm, Yaşam, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Ulaşım Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika

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