Kars'ta yollar yapılıyor, vatandaşların yüzü gülüyor - Son Dakika
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Kars'ta yollar yapılıyor, vatandaşların yüzü gülüyor

27.08.2022 10:24
Kars'ta yollar yapılıyor, vatandaşların yüzü gülüyor

Kars'ta yapılan yollar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars'ta yapılan yollar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca başlatılan yol çalışmaları tam hız devam ediyor. Kent genelinde birçok noktada devam eden çalışmalarda elektrik hatları yer altına alınıyor, kanalizasyon, içme suyu şebekeleri yenileniyor.

Asfalt çalışmaları öncesinde Aras Elektrik, Telekom, Kargaz şebekelerini yer altına alıyor, ardından asfalt çalışmaları başlatılıyor. Başta kaldırımlar olmak üzere yapılan yollar kentin görünümü olumlu yönde etkiliyor.

Yıllarca bu kadar detaylı bir şekilde çalışma yapılmayan Kars'ta kent adeta yeniden inşa ediliyor.

"Terör örgütlerine değil, halka hizmet veriyor"

Özellikle kayyum atanmadan önce belediyelerin terör örgütüne hizmet ettiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Kayyum ile birlikte şehre hizmet geldi. Kayyum öncesi belediyelerin kaynakları terör örgütlerine gidiyordu. Bundan dolayı da vatandaşlar hizmet görmüyordu. Kayyumla birlikte bizler hizmet görmeye başladık. Devletin bütün imkanları vatandaşlar için seferber edildi. Yollar yapılıyor, kaldırımlar yapılıyor, bahçeler, parklar yapılıyor. Bizlere hizmet geliyor. Allah devletimize zeval vermesin" dediler.

"Kars çok ihmal edildi"

Kars'ın son 2 dönemde belediye yatırımlarından mahrum olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Son 2 dönedir belediye hizmetleri verilmiyordu. Murtaza Karaçanta dönemi bir faciaydı, Ayhan Bilgen dönemi ise yine aynı hüsrandı. Belediye amaçları dışında hizmet veriyordu. Belediye'ye kayyum atanmasıyla birlikte bizler gerçek hizmeti gördük. Kayyum olmasaydı şuanda başka işler yapılıyordu. Valimiz Kars'a dokundu, Karslıya dokundu, yapılması gerekenleri biliyordu ve yapmaya başladı. Bizler yapılan yatırımları görüyoruz. Karslılar hiçbir şeyi unutmaz. Başta valimiz olmak üzere Kars'a çivi çakan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Öte yandan Belediye Başkanlığı'nca yürütülen yol ve kaldırım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Belediye ekipleri gece geç saatlere kadar yol çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan yollar ise tek tek hizmete açılıyor. - KARS

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Kaynak: İHA

Kayyum, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta yollar yapılıyor, vatandaşların yüzü gülüyor - Son Dakika

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