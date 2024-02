Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şehit Ailelerini Ağırladı

Yerel

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki şehit ailelerini ağırladı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen gezi programı kapsamında 3 gün Kars'ın tarihi ve turistik yerlerini gezecek olan 50 kişilik Şehit Ailesi kafilesini ağırlayan Vali Polat, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini Kars'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Şehitlik ve Gaziliğin yüce bir makam olduğunu söyledi.

Polat, " Ankara'dan ilimize gelen Şehit Ailelerini, Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı, kültür ve medeniyet şehri, şehitler diyarı Gazi Kars'ta ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duydum. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve Kahraman Gazilerimiz başımızın tacıdır. Onlar vatanımız, bayrağımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız uğruna canlarını, kanlarını verdiler, şehit oldular, gazi oldular. Devlet olarak, millet olarak hepsine minnettarız. Allah onlardan razı olsun. Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Makamları yüce olsun. Kahraman Gazilerimizi de şükranla anıyorum" dedi.

Polat, "Devlet olarak, millet olarak onlara olan borcumuzu ödeyemeyiz. Vatan savunması söz konusu olduğunda aziz milletimizin her bir ferdi canını vermeye hazırdır. Bizler öyle bir milletin evlatlarıyız. Aziz Şehitlerimizin ve Gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde millet olarak varlığımızı sürdürürken, yine onların sayesinde bu topraklarda huzur içinde yaşamakta ve geleceğe güvenle bakmaktayız. Onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz ve aziz milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını her zaman canlı tutarak onlara hak ettiği değeri vermektedir. Aziz şehitlerimizin devletimize ve milletimize emaneti olan kıymetli ailelerini ve gazilerimizi şefkatle kucaklamakta, her koşulda onların yanlarında yer almakta, kederlerini paylaşıp sevinçlerine ortak olmaktadır. Devlet olarak, millet olarak her zaman Aziz Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizin hizmetindeyiz, emrindeyiz" diye konuştu.

Kars'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar,

"Şehit aileleri olarak Kars'a düzenledikleri üç günlük gezi programı kapsamında, Ankara ve Yozgat'tan tanıdığımız Sayın Valimizi ziyaret ettik. Bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Devletimizin varlığını her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu nedenle; Sayın Valimiz nezdinde devletimize, devlet büyüklerimize, aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Şehit Aileleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti. - KARS