Kars Valisi Ziya Polat, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kars Valisi Ziya Polat, muhtarlarla bir araya geldi

Kars Valisi Ziya Polat, muhtarlarla bir araya geldi

Kars Valisi Ziya Polat, Kars Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi, çözüm için ilgili kurumlara talimat verildi. Ayrıca Kars genelinde yapılan yatırımlar ve köylerdeki yol durumu hakkında bilgi verildi.

06.07.2024 10:58
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Kars Valisi Ziya Polat, merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Kars Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya merkez ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinlendi. Vali Polat, muhtarlar tarafından dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Toplantıda ayrıca Kars genelinde yapılan yatırımlar, köylerde yapımı devam yol, menfez ve köy içi kilitli parke taş yolların son durumu hakkında bilgi verildi. Yapılan yatırımlara muhtarlardan sahip çıkmaları istendi.

Vali Polat, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Valisi Ziya Polat, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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