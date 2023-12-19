Karşıyaka Belediyesi Çocuk Oyun Parkı ve Otoparkı Hizmete Açtı

Karşıyaka Belediyesi, çocukların daha güvenli oynayacağı, yurttaşların rahat nefes alacağı alanlar oluşturmaya devam ediyor. Örnekköy Mahallesi'nde bulunan 830 metrekarelik atıl alanda yapılan çocuk oyun parkı ve otopark Karşıyakalıların kullanımına sunuldu. Karşıyaka'da mevcut park sayısı 394'e yükseldi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Şunu söylemek isterim ki bu yol bizim için hiçbir zaman bitmeyecek bir yol. Bu şehirde dokunulmadık hiçbir yer bırakmayacağız. Her yer mutlaka yapılması gereken işlerin yapıldığı alınması gereken hizmetin alındığı yer olacak" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi, kentin yeşil alan ve ağaç varlığını artıracak, yurttaşlara nefes alma imkanı sunacak çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 5 yıl içerisinde 46 yeni park yapan Karşıyaka Belediyesi, toplam park sayısını 394'e ulaştırdı, 82 parkın da revizyonu gerçekleştirildi. Örnekköy Mahallesi'nde 7417 sokak ile 7425 sokak kesişiminde bulunan toplam 830 metrekarelik alanda kedi evi, çevre düzenlemesi, çocuk oyun parkı ve 20 araçlık otopark alanı düzenlemesi yapıldı. Park, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Karşıyakalıların katılımıyla kullanıma açıldı.

"KARARLIYIZ, ÇALIŞACAĞIZ"

Törende konuşan Başkan Tugay şunları söyledi:

"Arkamdan çocuk sesleri geliyor konuşurken. Bu çocuk seslerini burada duymak bizim için en büyük ödüllerden birisi. Arkadaşlarımız buradaki biraz bakımsız, dağınık olan alanı derleyip toparladı. Burada güzel bir alanın yapılmasına vesile olduk. Şunu söylemek isterim ki bu yol bizim için hiçbir zaman bitmeyecek bir yol. Bu şehirde dokunulmadık hiçbir yer bırakmayacağız. Her yer mutlaka yapılması gereken işlerin yapıldığı, alınması gereken hizmetin alındığı yer olacak. Nitekim uzun zamandır burada bir futbol sahası isteniyordu. Dere kenarında onu da yapıyoruz. Örnekköy'de kentsel dönüşüm faaliyetleri fazla, bir şeyler yerli yerine otursun öyle yapalım diyoruz. Dere kenarı rehabilite edilerek, ağaçlık alanın parka dönüştürüleceği, dere boyunca yürüyüş parkurları ve spor alanlarının olduğu projemiz de sırasını bekliyor. Binalar yenilenirken biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımız her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyorlar. Karşıyaka geçen 5 yıl içerisinde yaşaması daha keyifli bir yere dönüştü. Sorunlarımız elbette ki oldu ve bundan sonra da elbette ki olacak. Ama biz buradayız mücadeleye devam ediyoruz. Karşıyaka'mızı, İzmir'imizi Türkiye'nin en güzel yaşanabilir mutlu insanların yaşadığı bir yer haline getirme konusunda kararlıyız, çalışacağız."

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Burada emeği olan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu onur sizindir, keyif de çocuklarımızın olsun" diyen Tugay sözlerini şöyle tamamladı: "Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Şantiye personelimize teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepimiz onlara çok teşekkür etmeliyiz. Çünkü gerçekten hepimizin gurur duyduğu bir noktaya getirdiler çalışmalarını. 15-20 günde park ve otopark yapalım dediğimizde arkadaşlarımız hemen başlıyor ve çok kısa sürede çok güzel işler yapıyor. Bunlar biraz şehrini sevmek, çalıştığı kuruma saygı duymakla oluyor. Ortaya konan bu örnek çalışmalar umarım örnek teşkil eder."