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Karşıyaka Belediyesi, İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi ile Gençlere Destek Oluyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi ile Gençlere Destek Oluyor

Karşıyaka Belediyesi, İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (KARGEM) aracılığıyla ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmetleri sunarak gençlerin geleceğe hazırlanmasına destek oluyor. KARGEM'de çalışan uzman kadro ve zengin eğitim programlarıyla binlerce öğrenciye eğitim imkanı sağlanıyor. Merkezde ayrıca sınav kaygısı ile mücadele seminerleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin gelişimi destekleniyor.

Karşıyaka Belediyesi, İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi ile Gençlere Destek Oluyor
07.01.2024 - 14:04,
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İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (KARGEM) çatısı altında eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve çeşitli programlarla öğrencileri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, yaklaşık beş yılda binlerce gencin yaşamına dokundu. 2019 yılından günümüze kadar yaklaşık 3 bin öğrenciye eğitim yuvası olan ve öğrencileri arasından Türkiye birincileri de çıkaran KARGEM sayesinde, Karşıyaka'nın gençleri hayalindeki lise veya üniversiteye kavuştu.

Karşıyaka'da ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmetlerinin verildiği İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (KARGEM), Bahçelievler Katlı Pazar Yeri'nin üstündeki alanda gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Tamamı Karşıyaka Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışan 22 öğretmenin görev yaptığı KARGEM'de, nitelikli ve zengin eğitim programları ile öğrencilerin hem okulda öğrendikleri bilgilere takviye sağlanıyor hem de gençler lise ve üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Yaklaşık 5 yılda 3 bin öğrenciye eğitim yuvası olan KARGEM'den 2019-2020 eğitim öğretim döneminde toplam bin 324 öğrenci yararlandı. 2020 yılında başlayan Covid-19 küresel salgınında bir yıl çalışmalarına ara veren merkezde; 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 8. sınıf 12. sınıf ve mezun grupları olmak üzere 377 öğrenci eğitim gördü. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 512 öğrenciye yuva olan merkezden hali hazırda 718 genç hizmet alıyor.

UZMAN KADROSUYLA GELECEĞE HAZIRLIK

Uzman eğitmen ve idari kadrosuyla çalışmalarını sürdüren 800 kişi kapasiteli KARGEM'de aynı anda hizmet verebilen 16 derslik, konferans salonu, kantin ile öğrencilerin ders aralarında sosyalleşerek zaman geçirebileceği sinema salonları, masa tenisi alanı ve teras bulunuyor. KARGEM'den her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan ve Karşıyaka'da ikamet eden öğrenciler yararlanabiliyor. KARGEM için yapılacak sınavlara ilişkin duyurular Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.

SINAV KAYGISI İLE MÜCADELEYE DESTEK

KARGEM'de dersler hafta içi ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Kendi okulunda tam gün eğitim alan 6-7-8-9-10-11 ve 12. Sınıf öğrencileri cumartesi günleri; okulundaki ders programı sabahçı, öğlenci şeklinde olan 6-7 ve 8. Sınıf öğrencileri ise yine sabahçı ve öğlenci olacak şekilde hazırlanan ders programları ile KARGEM'den eğitim alabiliyor. Öte yandan; liseden mezun olan ama ilk denemesinde istediği başarıyı elde edemeyen bireyler için de üniversite sınavına hazırlık kapsamında eğitimlerin verildiği mezun grubu bulunuyor. Şu an 50 kişi bu mezun grubu için oluşturulan eğitim programından yararlanıyor. Ayrıca merkezde yıl boyu çeşitli sanatsal ve sportif aktiviteler düzenlenmekle birlikte öğrenciler arasında dayanışmayı ve sosyalleşmeyi artıracak yarışmalar da düzenleniyor. Öte yandan; her yıl Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen sınav kaygısı ile mücadele seminerleri düzenleniyor. Böylece öğrenciler sınava hazırlık döneminde yaşanabilecek kaygı ve stres gibi duygularla baş etmeyi, bu duyguların üstesinden gelmeyi öğreniyor.

"GELECEĞİMİZ ONLARA EMANET"

Gençlerin aklı ve bilimi merkez alarak geleceğe hazırlanmalarının aydınlık gelecek hedefine ulaşmak için çok önemli olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Önce nitelikli eğitim diyerek sürdürdüğümüz çalışmalar arasında KARGEM çok önemli bir noktada bulunuyor. KARGEM çatısı altında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik verdiğimiz eğitim desteği ile Karşıyakalı gençleri güvenle geleceğe hazırlıyoruz. Bilimi, aklı ön plana alan cumhuriyet değerlerini özümsemiş, Atatürk ilkelerine bağlı gençler yetiştirerek Türkiye'yi hak ettiği seviyeye ulaştırma hedefine biz de katkı koyuyoruz. Gençler bize, geleceğimiz onlara emanet" dedi.

Kaynak: ANKA
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