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Karşıyaka Belediyesi, meyve bahçeleri oluşturarak kenti dirençli kılıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, meyve bahçeleri oluşturarak kenti dirençli kılıyor

Karşıyaka Belediyesi, gıda krizine karşı kenti dirençli kılmak ve tarımı yaygınlaştırmak amacıyla meyve bahçeleri oluşturuyor. Toplamda 980 ağacın bulunduğu bahçeler, yurttaşlara doğayla iç içe zaman geçirme ve üretim yapma imkanı sunuyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, meyve bahçelerinin kentte sağlıklı gıdaya ulaşımı desteklediğini ve üretimin önemini vurguladı.

Karşıyaka Belediyesi, meyve bahçeleri oluşturarak kenti dirençli kılıyor
21.12.2023 - 12:08,
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Gıda krizine karşı kenti dirençli kılmak ve ilçe içinde tarımı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, farklı noktalarda meyve bahçeleri oluşturmaya devam ediyor. Mandalin, portakal, erik, elma gibi fidanların toprakla buluşturulduğu meyve bahçelerindeki ağaç sayısı toplamda 980'e ulaştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Yurttaşlarımızın doğayla iç içe zaman geçirebileceği, meyveyi dalından koparıp yemenin zevkini tadacağı; tüketmekle kalmayıp, aynı zamanda üretime de katkı sunabileceğimiz bu alanları artıracağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi kentsel tarımı yaygınlaştırmak ve yurttaşların yeşil dokuyla buluşarak nefes almalarını sağlayacak çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren, projeler üreten Karşıyaka Belediyesi ilçenin farklı noktalarında meyve bahçeleri oluşturuyor.

YURTTAŞLARA NEFES OLUYOR

Bahçelerde çeşitli meyve fidanları toprakla buluşturulurken oluşturulan yeşil alanlar da yurttaşlara nefes alma ve doğayla iç içe sosyalleşme fırsatı sunuyor. Kamusal alanlarda oluşturulan bu bahçeler sayesinde yurttaşlar; ağaçların gelişim sürecini takip edebiliyor, meyveleri dalından koparıp yiyebiliyor. Böylelikle yurttaşların kente duydukları aidiyetlik hissi de desteklenmiş oluyor.

DOĞAL YÖNTEMLERLE ÜRETİM

Kentin dört bir yanında oluşturulan meyve bahçeleri, ilçeye toplam: 15.075 metrekarelik yeşil alan kazandırdı. Yalı, Fikri Altay, Şemikler, Latife Hanım ve Zübeyde Hanım Mahallelerinde olmak üzere toplam 6 noktada oluşturulan meyve bahçelerinde 980 adet ağaç bulunuyor. Mandalin, portakal, erik, elma, badem, hünnap, iğde, greyfurt, limon, ayva, nar, şeftali ve kayısı fidanlarının toprakla buluşturulduğu bahçelerde üretim tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Bahçelerin ve ağaçların bakımı yine Karşıyaka Belediyesi personelleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

"TÜKETMEKLE KALMAYIP, ÜRETMEMİZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Sağlıklı gıdaya ulaşımın, şehirlerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Üreticilerimizi ve tarımı desteklemek için çalışmalar yürütürken kent ölçeğinde de çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sadece tüketmekle kalmayıp, aynı zamanda üretmemiz gerektiğine inanıyoruz. Oluşturduğumuz meyve bahçelerini de bu işin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Toplamda 6 noktaya ulaşan meyve bahçelerimizle yurttaşlarımızın müşterek olarak faydalanabileceği, meyveyi dalından koparıp yemenin zevkini tadabileceği alanlar yaratıyoruz. Bu alanları mümkün olduğunca artıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi, meyve bahçeleri oluşturarak kenti dirençli kılıyor - Son Dakika


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