Karşıyaka'da Merdiven Altı İmalathane Mühürlendi

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, "merdiven altı üretim" ihbarı üzerine bir yemek imalathanesine baskın denetim yaptı. Hijyene aykırı koşullarda, son kullanma tarihi geçmiş malzemelerle, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen üretim yerinin kapısına mühür vuruldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Halkımızın sağlığını riske atan her türlü faaliyete karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kent düzenini korumak, toplum sağlığı ve huzurunu güvence altına almak amacıyla denetim çalışmalarını sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi, Tersane Mahallesi'nde kaçak bir yemek imalathanesini mühürledi. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri baskın denetimde ruhsatsız ve kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirlenen üretim yerinde hijyen standartlarının sağlanmadığı, gıda güvenliğini riske atan ihmallerin bulunduğu tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Tespitler tutanak altına alınırken, imalathane kapatılarak yasal işlem başlatıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan gıdaların güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilmesi bizim için tartışmasız bir önceliktir. Tespit ettiğimiz merdiven altı üretim faaliyetleri, bu konudaki hassasiyetimizin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Denetim çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek, halk sağlığını tehdit eden hiçbir oluşuma izin vermeyeceğiz. Ruhsatsız, kayıt dışı ve mevzuata aykırı her türlü faaliyetin karşısında kararlılıkla duracağız" dedi.