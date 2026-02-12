Karşıyaka'da Merdiven Altı İmalathane Mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karşıyaka'da Merdiven Altı İmalathane Mühürlendi

12.02.2026 12:31  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, merdiven altı üretim ihbarı üzerine bir yemek imalathanesine baskın düzenledi. Hijyen koşullarına aykırı ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren imalathane mühürlendi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, "merdiven altı üretim" ihbarı üzerine bir yemek imalathanesine baskın denetim yaptı. Hijyene aykırı koşullarda, son kullanma tarihi geçmiş malzemelerle, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen üretim yerinin kapısına mühür vuruldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Halkımızın sağlığını riske atan her türlü faaliyete karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kent düzenini korumak, toplum sağlığı ve huzurunu güvence altına almak amacıyla denetim çalışmalarını sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi, Tersane Mahallesi'nde kaçak bir yemek imalathanesini mühürledi. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri baskın denetimde ruhsatsız ve kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirlenen üretim yerinde hijyen standartlarının sağlanmadığı, gıda güvenliğini riske atan ihmallerin bulunduğu tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Tespitler tutanak altına alınırken, imalathane kapatılarak yasal işlem başlatıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan gıdaların güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilmesi bizim için tartışmasız bir önceliktir. Tespit ettiğimiz merdiven altı üretim faaliyetleri, bu konudaki hassasiyetimizin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Denetim çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek, halk sağlığını tehdit eden hiçbir oluşuma izin vermeyeceğiz. Ruhsatsız, kayıt dışı ve mevzuata aykırı her türlü faaliyetin karşısında kararlılıkla duracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Karşıyaka, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka'da Merdiven Altı İmalathane Mühürlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:06:17. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Merdiven Altı İmalathane Mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.