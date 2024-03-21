Karşıyaka Belediyesi Yaşlılara Saygı Haftası Paneli Düzenledi

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Karşıyaka Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir panel düzenledi. Yaşlılık kavramının her açıdan ele alındığı panelde, alanında uzman konuşmacılar özellikle sağlık konusunda önemli bilgiler verdi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen Yaşlılara Saygı Haftası Paneli, yurttaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Reyhan Uçku ve Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu'nun oturum başkanlığını üstlendiği panele, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin (TAD), Prof. Dr. Hatice Şimşek Keskin, Psikolog Mevlüt Ülgen ve Prof. Dr. Yasemin Akçay konuşmacı olarak katıldı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Programın başında konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan, "Yaşlılarımız tecrübe, bilgi ve birikimleriyle geleceğimize ışık tutan; geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerlerimizi yarınlara aktaran toplumsal hafızalarımızdır. İyi ki varsınız" dedi. Ceylan konuşmasında Karşıyaka Belediyesi'nin ileri yaş hizmetlerini de anlattı.

GERİATRİ AÇISINDAN YAŞLILIK

Açılış konuşmasının ardından oturum başkanları Prof. Dr. Reyhan Uçku ve Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, Yaşlılara Saygı Haftası'nın anlamını ve tarihsel arka planını anlattı. Ardından TAD İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, 'Geriatri Açısından Yaşlılık' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Yaşlılık kavramını anlatan ve Türkiye'de yaşlı nüfus ile ilgili istatistikler paylaşan Prof. Dr. Şahin, "Yaşlanma anne karnını düştüğümüz andan itibaren başlıyor, yaşlılık da hayatımızın bir dönemi. Önemli olan sağlıklı yaşlanmak, hepimiz sağlıklı bir şekilde yaşlanma arzusundayız. İşte bu kişinin fonksiyonel olarak kendine yeterli olması demektir. İleri yaşlarda bir takım hastalıklar olması çok doğaldır çünkü vücutta bazı dejenerasyonlar ve fizyolojik değişiklikler olur. Sağlıklı yaşlanmak mümkündür, bunu yapabiliriz. Birey merkezli çalışan birçok uzmanla birlikte hastalıkların erken tanısı, erken tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verdiğimizde ve hastalarımızı düzenli takip ettiğimizde hastalık sürecini kısaltabiliyoruz. Yaşlanmayla birlikte artan bazı hastalıklarımız var, bununla birlikte çoklu ilaç kullanımları da meydana geliyor. İşte bu hastalıklara karşı önlemimizi alırsak bu hastalık dönemini azaltabiliriz" dedi.

"ÖNLEM ALMALIYIZ"

Yaşlılıkla birlikte artan hastalıklara da değinen Şahin, şöyle devam etti:

" Demans, Alzheimer, tansiyon, şeker gibi hastalıklar yaşlılıkla birlikte artan hastalıklardır. Bu hastalıklara yakalanmayı kolaylaştıran ve bu hastalıklara yakalanma riskini azaltan faktörler vardır. Bunları bilmeli ve önlem almalıyız. Buna şu şekilde örnek verebiliriz, yapılan araştırmalarda Alzheimer hastalığına neden olan faktörlerin arasında eğitimsizlik, işitme kaybı, tansiyon, travmatik kafa yaralanmaları, şeker, obezite, aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı, depresyon, sosyal izolasyon, fiziksel inaktivite, hava kirliliği ve kan şekeri gösterilmiştir. İşitme kaybını ele alalım, eğer yaşlı bir birey işitme kaybı problemi yaşıyorsa zamanla kişisel iletişimleri zarar görebilir, toplumdan izole olabilir, depresyona girebilir ve uzun vadede diğer çevresel faktörlerin de etkisiyle Alzheimer hastalığı ile karşı karşıya gelebilir. Bunu bir işitme cihazıyla çözebiliriz ve Alzheimere neden olan faktörlerden birini eleyebiliriz. Tansiyon ve şeker hastalıklarını da düzenli doktor kontrolü ve ilaç kullanımı ile kontrol altında tutarak riski azaltabiliriz. Potansiyel olarak değiştirilebilir faktörler bunlardır. Yaşam tarzımızı değiştirerek var olan riski alt seviyelere indirmemiz mümkün. İşte önlem almaktan kastımız budur."

Ardından Prof. Dr. Hatice Şimşek Keskin, 'Toplum Sağlığı Açısından Yaşlılık'; Psikolog Mevlüt Ülgen, 'Şehirler ve Yaşlılar' ve Prof. Dr. Yasemin Akçay, 'Her Yaşta Kahkaha' başlıklı sunum yaptı. Sunumlar sonrasında izleyicilerle birlikte egzersizler yapıldı, şiirler okundu, şarkılar söylendi. Alanında uzman akademisyenler, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.