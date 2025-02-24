Karslı Öğrenciler Sarıkamış'ta Kayak Eğitimi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karslı Öğrenciler Sarıkamış'ta Kayak Eğitimi Aldı

Karslı Öğrenciler Sarıkamış\'ta Kayak Eğitimi Aldı

Karslı öğrenciler, 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesiyle kayak öğrenerek keyifli anlar yaşadı.

24.02.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karslı öğrenciler Sarıkamış'ta kaymayı öğrenerek evlerine dönüyor.

Kars Valisi Ziya Polat öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kafkas Projesi kapsamında hayata geçirilen "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" Projesi, öğrencilerin kayak sporuyla buluşmasını sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Osman Yüce Kayak Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere Arpaçay ilçesinden 37, Kars merkezden ise 5 öğrenci katıldı. Kayak eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kayak sporunun inceliklerini öğrenerek keyifli anlar yaşadı.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Vali Ziya Polat, çocukların sportif faaliyetlere katılımını artırarak fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler ise kayak yapmanın kendilerine büyük bir heyecan yaşattığını ifade ederek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kafkas Projesi kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtilirken, öğrencilerin spora teşvik edilmesi adına benzer faaliyetlerin süreceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kars Valiliği, Kars Valiliği, Sarıkamış, Eğitim, Yerel, kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karslı Öğrenciler Sarıkamış'ta Kayak Eğitimi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
10:29 AK Parti Kongresi’nde dikkat çeken hediye Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
10:26 Tamer Karadağlı: Gezi’ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:15 Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 11:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: Karslı Öğrenciler Sarıkamış'ta Kayak Eğitimi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.