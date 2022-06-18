Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu - Son Dakika
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Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu

18.06.2022 10:24
Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon kapsamında, CHP kadın kolları başkanları bir araya geldi.

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon kapsamında, CHP kadın kolları başkanları bir araya geldi. Toplantıda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede 1000 gündür devam eden ve biten projelerle ilgili bilgi verdi.

İstanbul'un 39 ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları başkanları, Kartal Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon ile bir araya geldi. Programa, Başkan Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ve 39 ilçenin CHP kadın kolları başkanlarının yanı sıra; Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Meclisi Üyesi Aysel Yücel ve Kartal Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Gülay Boyraz katıldı.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ"

Düzenlenen kahvaltı programının ardından ilk konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa yaptı. Karababa, 39 ilçenin kadın kolları başkanlarını Kartal'da ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek kadınların her yerde ve her alanda olduklarını söyledi.

Karababa'dan sonra konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Yeşim Ağırman ise tüm ilçelere eşit mesafede olmasına rağmen bir Kartallı olarak,  kadın kolu başkanlarını Kartal'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Ev sahipliği için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür eden Ağırman, dayanışmayı ve örgütlülüğü büyüttüklerini dile getirdi. Programda son sözü alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de içinde bulundukları sosyal tesisi de bu dönemde yaptıklarını açıklayarak 4 sosyal tesisi, Kartal'a kazandırdıklarını ve sosyal belediyeciliğin gereği olarak uygun fiyatlar ile vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Yüksel sunumun ardından kadın kolları başkanlarına, vaatleri arasında yer almamasına rağmen pandemi dönemindeki gelişmelerden dolayı kurdukları Aşevi ve Gıda Bankası binası ile kısa bir sürede hizmete açtıkları Atalar Spor Kompleksi'ni gezdirdi ve bilgi verdi. Pandemi döneminde iki buçuk ayda 40 bin kişinin gıda yardımı talep ettiğini ve bunu karşıladıklarını belirten Yüksel, bir hayırseverin de cesaretlendirmesiyle aşevi ve hemen akabinde de gıda bankası kurmaya karar verdiklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kartal Belediyesi, Hisarcık, Kartal, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu - Son Dakika
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