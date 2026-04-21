Kartal'da Milli Egemenlik Gururu ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak

21.04.2026 14:14  Güncelleme: 14:15
Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Coşku dolu etkinliklerin başlangıcı, Neyzen Tevfik Meydanı'ndan başlayacak büyük bayram yürüyüşü ile olacak. Çocuklar için özel etkinlikler ve mahalle şenlikleri ile bayramın tadı katlanacak.

Kartal Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, kentin dört bir yanındaki meydan ve parklarda düzenleyeceği görkemli şenliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Milli iradenin yönetimde söz sahibi olduğu bu tarihi günün coşkusu, Kartal'ın park ve meydanlarında düzenlenecek olan mahalle şenlikleriyle tüm kenti saracak.

Bayram heyecanı, 23 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de Neyzen Tevfik Meydanı'ndan başlayıp Kartal Meydanı'na kadar uzanan büyük bayram yürüyüşü ile başlayacak. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu anlamlı günün heyecanı, yürüyüş boyunca tüm Kartallıların katılımıyla tek yürek olarak yaşanacak.

Çocukların bayram sevinci renkli etkinliklerle ikiye katlanacak

Bu büyük buluşmanın hemen ardından, saat 13.00 ile 17.00 arasında dört farklı noktada mahalle şenlikleri gerçekleştirilecek. Kartal Meydanı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Karlıktepe Mahallesi 19 Mayıs Spor Parkı ve Yakacık Çarşı Mahallesi Bayram Demirkol Parkı'nda kurulacak etkinlik alanlarında çocuklar, bayramın tadını doyasıya çıkaracak. Çocukların hayallerindeki bayramı yaşayabilmeleri için özenle hazırlanan şenlik alanlarında palyaço ve maskot gösterilerinden sihirbaz performanslarına, çeşitli yarışmalar ve bubble show etkinliklerinden dans gösterilerine kadar pek çok eğlenceli aktivite yer alacak. Minik Kartallılar, kurulan oyun alanlarında bayramın tadını çıkarırken, kum boyama ve çeşitli atölye çalışmalarında yeteneklerini sergileyebilecek. Gün boyu sürecek olan patlamış mısır, pamuk şeker, bayrak ve balon ikramlarıyla şenlik havası doruğa çıkacak.

Başkan Gökhan Yüksel'den tüm kartallılara davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, halkın iradesinin temsil edildiği Meclisimizin açılış ruhunu, çocukların neşesiyle birleştirdiklerini belirttiği konuşmasında, "Sevgili Kartallı komşularım, gelin 23 Nisan coşkusunu, Kartal'ın parklarında yankılanan çocuklarımızın sesleriyle geleceğe taşıyalım" diyerek tüm çocukları ve komşuları ücretsiz düzenlenen bu anlamlı buluşmaya davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

