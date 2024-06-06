Kartal Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kutladı

Yerel

Kartal Belediyesi tarafından doğayı koruma bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklere sahne olan 5 Haziran Dünya Çevre Günü, coşkulu bir etkinlikle festival havasında kutlandı.

"Türkiye Çevre Haftası" çerçevesinde 4 güne yayılan etkinliklerin ikinci faslını oluşturan '5 Haziran Dünya Çevre Günü' kutlamaları Kartal Meydanı'nda; atölye çalışmalarından sahne gösterilerine, oyun gruplarından sergilere kadar keyif dolu bir program eşliğinde gerçekleşti.

Çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında ortaya koyduğu çevreci politika, proje ve hizmetlerle fark oluşturan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, doğal kaynakların giderek azaldığı ve çevre kirliliğinin arttığı günümüzde, çevreyi ve doğayı korumanın önemini, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle bir kez daha vurguladı.

Kartal Meydanı'nda gerçekleşen programa; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılan Kartal Belediye Başkan Yardımcıları; Adem Uçar ile Dr. Dilek Kars ve çok sayıda birim müdürü, 7'den 70'e etkinliklere katılım sağlayan Kartallılar ile bir araya geldi. Çevre temalı etkinlikler, atölye çalışmaları, dans gösterileri, geri dönüşüm sergisi ve yarışmaların yer aldığı kutlamalar, etkinlik alanındaki sahne gösterileri ile başladı. Etkinliklerde müzik performanslarının yanı sıra, teatral gösteriler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken sanatçıların sahne performansları ise büyüleyiciydi.

Etkinliğin devamında Kartal'daki okulların sahne gösterileri gerçekleşti. Çevre ve geri dönüşüm temalı gösterilerde en çok beğenilen okul gruplarına ödülleri verildi. Öte yandan Kartal Belediyesi tarafından etkinlik süresince vatandaşlara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı. Basketbol topu ve printerdan oluşan ödüller, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Dr. Dilek Kars ile idari yöneticiler tarafından öğrencilere takdim edildi. Kutlamalar boyunca etkinlik alanında çevre ve geri dönüşüm temalı atölye çalışmaları uzun süre devam ederken, çocuk ve genç çevreciler de oyun gruplarında doyasıya eğlendi.

"Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek bizim gurur kaynağımız"

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kartal'da her sene 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek; "Her sene olduğu gibi bugün de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kartal Meydanı'ndayız. Sizleri burada görmek çok mutluluk verici. Bugün de Kartal ilçesinde yer alan okullar ile birlikte kutlamalarımız başlamış bulunmakta. Emeği geçen tüm çalışanlara ve tüm okullara teşekkür ediyorum. Kartal'da, Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in vizyonu ve önderliğinde çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek en büyük gururlarımızdan biri. Bunun için burada yüzlerce öğrencimizi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kartal için, gelecek için bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL