Kartal Belediyesi, AB ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, AB ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji İş Birliği Yapacak

Kartal Belediyesi, AB ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji İş Birliği Yapacak

Kartal Belediyesi, Avrupa Birliği bünyesinde kurulan MLG platformuna üye olarak iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularında iş birliği yapacak.

05.07.2024 10:35  Güncelleme: 10:41
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Kartal Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir enerji politikalarının geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB) bünyesinde kurulan MLG platformuna üye oldu. Bu çevreci adım sayesinde Kartal Belediyesi, AB ile ortak çalışmalara imza atarak iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularında iş birliği yapacak.

Kartal Belediyesi, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında önemli bir adım daha attı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji eylem planlarını imzalayan Kartal Belediyesi, çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Kartal Belediyesi, Avrupa Birliği bünyesinde kurulan ve desteklenen MLG platformunun üyesi olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede daha somut ve çözüm odaklı adımlar atacak.

Platformun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kartal Belediyesi'ne bu çevreci adımından dolayı teşekkür edildi. Açıklamada, Kartal Belediyesi'nin MLG Platformuna katılarak akıllı ve dayanıklı şehirler tasarlama ve Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele etme kapasitesini güçlendirme çabalarına katkıda bulunacağı ifade edildi.

"Hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak, çevreye olan sorumluluğumuzu bir adım daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz" diyerek, şöyle devam etti: "İklim değişikliği, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir. Bu soruna karşı durmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Kartal Belediyesi olarak, sürdürülebilir enerji politikaları ve çevre dostu projelerle bu mücadelede öncü olmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji eylem planlarının ardından, şimdi de Avrupa Birliği ile iş birliği yaparak bu çalışmalarımızı daha da güçlendiriyoruz. AB'nin MLG Platformuna üye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede daha somut ve çözüm odaklı adımlar atacağız".

Başkan Yüksel, "Amacımız, Kartal'ı akıllı ve dayanıklı bir kent haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda, çevre dostu projelerimizi hayata geçirirken, AB ile yapacağımız iş birlikleri sayesinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağız. Böylece, Kartal'ın ve Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele etme kapasitesini güçlendireceğiz. Hep birlikte daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kartal için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi, AB ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji İş Birliği Yapacak - Son Dakika

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