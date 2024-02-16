Kartal Belediyesi, Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Günü\'nde Etkinlik Düzenledi

Yerel

Kartal Belediyesi, '15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Günü'nde, kanser ile mücadele eden çocuklara destek olmak, toplumda farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla, kreşli çocuklarla etkinlik düzenledi.

Kartal Belediyesi'nin Kreş Müdürlüğü bünyesindeki Soğanlık Yeni Mahalle Kreşi'nde eğitim alan küçük öğrenciler, çeşitli etkinlikler yaparak Çocukluk Çağı Kanseri'ne dikkat çekti. Sembolik olarak sarı rengin ve sarı kurdelenin temsil olarak kullanıldığı Çocukluk Çağı Kanseri ile alakalı, kreşli öğrenciler de sarı renkli materyaller kullanarak ortaya çıkardıkları çalışmalarla kanserle mücadele eden akranlarına destek oldu ve "Yalnız değilsiniz!" mesajı verdi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da Soğanlık Yeni Mahalle Kreşi'ni ziyaret ederek kreş öğrencileri ve öğretmenler ile etkinlik dolayısıyla bir araya geldi. Çocukluk Çağı Kanseri'nde farkındalık ve bilinçlendirmeye vurgu yapan Dilek Kars, hastalıkla mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekti ve kreş öğrencileri ile beraber sarı renkte kurdele takıp, sarı renkteki balonlarla sınıfları süsledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı Kars, Türkiye'de kanser tedavisi gören çocukların bugünden daha iyi şartlarda tedavi görmesi ve tedavilerde olumlu sonuçların artmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Bugün, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Farkındalık Günü. Kreşli öğrencilerimizle beraber sarı kurdelelerimizi taktık. Yılda ortalama 5 bin çocuğumuz bu amansız hastalığa yakalanıyor. Bu hastalıkla ilgili en önemsediğimiz şey erken teşhis. Miniklerimiz ile beraber, bu hastalığa dikkat çekmek için kurdelelerimizi taktık. Kanserli çocuklarımıza ve ailelerine destek olmak için kurulmuş olan sivil toplum kuruluşlarımıza Kartal Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da desteğimizi vermeye ve onların verdikleri bu zor mücadelede her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."