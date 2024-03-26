Kartal Belediyesi Çorum Üçköylüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nde İlk Yardım Eğitimi Verdi

Kartal Belediyesi, halk sağlığına yönelik eğitim faaliyetleri ile toplumun her kesimini bilinçlendirmeye devam ediyor. Okullar, siteler, esnaf ve çeşitli STK'lar başta olmak üzere verilen ilk yardım eğitimlerinin bu seferki adresi, Çorum Üçköylüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün alanında uzman personeli tarafından verilen eğitimde katılımcılara; kaza, yaralanma, boğulma, yanık gibi acil durumlarla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda detaylı bilgi verildi.
Kartal Belediyesi İlk Yardım Merkezi Eğitmeni Sevinç Hellaç tarafından verilen "İlk Yardım Farkındalık Semineri" yaklaşık iki saat sürdü.
Eğitim programında, Çorum Üçköylüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine temel ilk yardım bilgileri detaylı bir şekilde aktarıldı ve acil durumlarda yapılması gerekenler adım adım anlatıldı. Bu çerçevede, katılımcılara; kaza, yaralanma, boğulma, yanık gibi acil durumlarla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda detaylı bilgi verildi.
Eğitimin uygulamalı kısmında ise gönüllü dernek üyelerinin desteği alındı. Uygulamalı bölümde katılımcılara cisim kaçması, kanamalara müdahalenin yanı sıra boğulma, yanık, sıcak çarpması, şok, donma, yaralanmalar konusunda da bilgi verildi ve bu tür durumlarda neler yapacakları anlatıldı.
Olası bir kaza veya yaralanma durumunda olayın sağlık kuruluşlarına bildirilmesi ve hastaya, yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin öneminin de anlatıldığı eğitimde; 112'nin nasıl aranacağı ve bir kişinin sadece bu görevle ilgilenmesi gerektiği aktarıldı.
Eğitimler, toplumun genelinde acil durumlarda doğru müdahalelerin yapılabilmesini sağlamak ve böylece olası kazaların ve yaralanmaların etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor.
"HALK SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu tür eğitimlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İlk yardım bilgisi sahibi olan herkes, çevresindeki insanlara yardımcı olabilir ve hayat kurtarabilir. Bu eğitimlerle birlikte, Kartal halkının acil durumlara hazırlıklı olmasını ve etkili müdahalelerde bulunmasını amaçlıyoruz" dedi.
İlk yardım eğitimlerinin sürdürülerek daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Kartal Belediyesi'nin çalışmaları devam edecek.
Son Dakika › Yerel › Kartal Belediyesi Çorum Üçköylüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde İlk Yardım Eğitimi Verdi - Son Dakika
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