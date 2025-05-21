Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kartal Belediyesi, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla kurulan Gençlik Meclisi'nin ilk oturumunu gerçekleştirdi. Başkan Gökhan Yüksel, gençlerin söz sahibi olmasını destekledi.

21.05.2025 10:05  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi'nin ilçede yaşayan gençlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak ve onların kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla kurduğu 'Gençlik Meclisi', 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında, Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda birinci dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de meclis oturumuna katılarak genç yöneticilere olan desteğini gösterdi.

Toplantı, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Toplam 40 üyeden oluşan Gençlik Meclisi'nin ilk oturumuna mazeretli 2 üyenin dışında 38 meclis üyesi katıldı. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen oturumda, yeni dönemin yol haritası çizilirken, üyeler, kendi aralarından; bir Başkan, bir Meclis Başkan Vekili, Meclis Komisyonları ve iki Katip Üye seçerek yönetim yapısını belirledi.

Yeni dönemin ilk Başkanı: Mecit Gedikoğlu

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olan Meclis Başkanlığı seçimi sonucunda Mecit Gedikoğlu, Kartal Gençlik Meclisi'nin ilk başkanı seçildi. Fahri Utku Ağırtıcı Meclis Sözcüsü olurken, Birinci Başkan Vekili olarak Leyla Aze Karasu, İkinci Başkan Vekili olarak ise Selinay Yıldız belirlendi. Katip Üyeliklerine Can Karataş ve Senem Akyıldız asil üye olarak seçilirken, Berke Atmaca ve Simay Haliç ise yedek üyeliklere getirildi.

Komisyonlarla gençler her alanda söz sahibi olacak

Gençlik Meclisi'nde, gençlerin farklı alanlarda söz sahibi olmasını sağlayacak komisyonların üye teklifleri de görüşüldü. Bu kapsamda çevre ve iklim krizi, toplumsal cinsiyet, engelsiz Kartal, sağlık ve spor, sosyal hizmetler, kültür ve sanat, bilim ve teknoloji, turizm ve tanıtım, eğitim ve evrensel haklar alanlarında toplam 10 komisyon oluşturuldu. Komisyon üyeleriyle birlikte meclis çalışmalarına kısa sürede başlanacağı açıklandı.

Başkan Yüksel'den gençlere yol gösteren mesajlar

Gençlik Meclisi'nin birinci dönem birinci oturumunda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gençlere önemli mesajlar verdi. Başkan Yüksel, konuşmasına Gençlik Meclisi'nin Kartal'a hayırlı olmasını dileyerek başladı ve meclise seçilen tüm genç üyeleri tebrik etti. Gençlik Meclisi'nin bir temenni ya da sembolik bir oluşum olmadığını vurgulayan Başkan Yüksel, bu yapının gerçek anlamda fikir üretecek, projeler geliştirecek ve kent yönetimine katkı sunacak bir platform olduğunu ifade etti. Gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Başkan Yüksel, mezun olan gençlerin istihdam sorunuyla karşılaştığını belirtti. Değişen dünya şartlarına ve teknolojik gelişmelere dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı, özellikle yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Makina Hangar ve Kartal Akademi örnek gösterildi

"Ülke nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor iyi analiz etmemiz gerekiyor," diyen Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin Makina Mühendisleri Odası ile birlikte kurduğu Makina Hangar adlı teknoloji merkezinden de söz etti. Bu merkezde okul öncesi çocuklardan lise öğrencilerine kadar birçok yaş grubuna yazılım ve kodlama eğitimleri verildiğini ifade eden Kartal Belediye Başkanı, gençlerin bu alanda bilinçli bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı. Konuşmasında Kartal Akademi projesine de değinen Başkan Gökhan Yüksel, bu merkez sayesinde eğitimde büyük başarılar elde edildiğini belirtti. Akademi bünyesinde eğitim alan bir öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu aktaran Başkan Yüksel, belediyelerin aldığı kararlar ve ürettiği projelerle ülkenin geleceğini değiştirebilecek güçte olduğunu vurguladı.

"Gençlik politikalarını siz belirleyeceksiniz"

Son olarak Gençlik Meclisi üyelerine çağrıda bulunan Başkan Yüksel, "Kartal'daki gençlik politikalarının şekillenmesinde sizlerin rolü çok büyük. Bu meclisin aktif çalışarak yeni fikirlere hayat vereceğine inanıyorum" dedi ve sözlerini genç üyelerin çalışmalarında başarılar dileyerek sonlandırdı.

Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, üç ayda bir toplanarak Kartal'da yaşayan gençlerin yaşama dair sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini ifade edecek. Bu sayede gençler, kentin dinamiklerine dair çözüm önerileri sunabilecek ve yerel yönetim politikalarının oluşturulmasında aktif rol alabilecek. Katılımcı demokrasinin gençler eliyle güçlendirilmesini hedefleyen bu oluşum, hem gençlerin kendilerini ifade etme alanlarını artıracak hem de yerel yönetim ile genç nüfus arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Yerel Yönetim, Gökhan Yüksel, Teknoloji, Politika, Gençlik, Kartal, Eğitim, Çevre, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi Cenazede herkes maske taktı 1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

11:34
İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:52
Süper Lig, maç başına en fazla ’’uzatma süresi’’ eklenen lig oldu
Süper Lig, maç başına en fazla ''uzatma süresi'' eklenen lig oldu
16:42
İngiltere’de yeni bir ’Deli Dana’ vakası tespit Edildi
İngiltere'de yeni bir 'Deli Dana' vakası tespit Edildi
16:35
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek
16:35
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
16:33
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 12:02:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.