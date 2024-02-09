Kartal Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 65 Zam Yaptı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 65 Zam Yaptı

Kartal Belediyesi İşçi Maaşlarına Yüzde 65 Zam Yaptı

Kartal Belediyesi, DİSK Genel-İş ile imzaladığı ek protokol sonucunda işçi personel maaşlarına yüzde 65 oranında iyileştirme yaptı. İmzalanan protokol, belediye işçileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

09.02.2024 20:12  Güncelleme: 20:16
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Kartal Belediyesi, Devrimci İşçi Sendikası (DİSK) Genel-İş ile imzaladığı ek protokol sonucunda işçi personel maaşlarına yüzde 65 oranıyla  iyileştirme yaptı. İmzalanan ek protokol, belediye işçileri tarafından memnuniyetle karşılarken; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Hep birlikte Kartal'ı güzelleştirmeye devam edelim, biz büyük bir aileyiz" dedi.

Ek protokol imza törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, DİSK Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No'lu Şube Başkanı Hasan Kandil, sendika temsilcileri ve belediye personeli katıldı.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen ek protokol imza töreninde sendika temsilcilerinin zam oranlarıyla ilgili bilgilendirme yapmasının ardından Başkan Gökhan Yüksel, bir konuşma gerçekleştirdi. Sendika temsilcilerinin yüzde 62 zam oranı teklifine, yüzde 65 ile onay veren Başkan Gökhan Yüksel'in cevabı, personel tarafından coşkuyla karşılandı.

"DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

Başkan Gökhan Yüksel, "İşçi arkadaşlarımızın yaşanan ekonomik kriz sebebi ile maaşları çok eridi. Bu durumda yaptığımız görüşmelerde de arkadaşlarımızla pazarlık yapacak halimiz yok. Dolayısıyla söylemiş olduğunuz rakam aşağı da inmesin yüzde 62 demiştiniz, ama yüzde 65 olsun. Hep birlikte çalışmaya devam edelim, hep birlikte Kartal'ı güzelleştirmeye, değiştirmeye devam edelim. Daha yapacak çok işimiz var diyorum, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Biz kocaman bir aileyiz" dedi.

Tören sonunda, belediye personeli açıklanan zam oranlarını, davul ve zurna eşliğinde doyasıya kutladı; Başkan Gökhan Yüksel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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