Kartal Belediyesi Kadın Meclisi'nin İkinci Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Kartal Belediyesi Kadın Meclisi'nin İkinci Toplantısı Gerçekleşti

Kartal Belediyesi Kadın Meclisi\'nin İkinci Toplantısı Gerçekleşti

Kartal Belediyesi, 'Herkes için daha eşit bir Kartal' vizyonuyla Kadın Meclisi'nin ikinci toplantısını düzenledi. Toplantıda, kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendirmek ve yerel eşitlik hedeflerine katkı sağlamak adına yeni projeler ele alındı.

21.01.2025 12:05  Güncelleme: 12:08
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Kartal Belediyesi, "Herkes için daha eşit bir Kartal" vizyonuyla hayata geçirdiği Kadın Meclisi projesinin ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis salonunda düzenlenen toplantıda, altı komisyondan oluşan Kadın Meclisi üyeleri, Kartal'ın geleceğine yönelik önemli proje ve öneriler sundu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda önemli bir adım atarak ilk Kadın Meclisi'ni, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün bünyesinde açan Kartal Belediyesi'nde, Kadın Meclisi'nin üye ve yöneticileri ikinci kez toplandı. Geçen Ekim ayında başlatılan çalışmaların bir sonucu olarak, Kartal'ın yerel eşitlik hedeflerine katkı sağlayacak yeni projeler üreten Kadın Meclisi, kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendirme çabalarının somut bir göstergesi olması ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan'ın da katıldığı toplantıda söz konusu projeler masaya yatırıldı. Kars ve Karacan projelerin hayata geçirilmesine yönelik desteklerini de Kadın Meclisi'nde dile getirdi.

Katılımcı belediyecilik ve sosyal projeler öne çıkıyor

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars toplantıda Kadın Meclisi'nin önerdiği projelere yönelik destek mesajları verdi. Kars, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla belediyeye bağlı gezegen kafelerde kitap takası ve kitap alışverişi önerisini özellikle olumlu bulduğunu belirtti. Ayrıca, hastanelerle iş birliği projelerinin de önümüzdeki dönemde önceliklendirileceğini söyledi. Kars, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışının önemine değinerek, "Bu mecliste güçlü olduğumuzu ve daha da güçleneceğimizi görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında ilerleyen Cumhuriyet kadınları olarak yapacak çok işimiz var" dedi.

14 yeni projeyle sahaya iniyorlar

Meclis Başkanı Türkan Gök'ün liderliğinde gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ise Kadın Meclisi'nin ortaya koyduğu kolektif emeği ve iş birliğini övdü. "Bugün gerçekten her bir üyemizle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet kadınlarıyla bir arada olmaktan onur duyuyoruz," diyen Karacan, komisyondaki kadınların 14 yeni proje geliştirdiğini ve bu projelerin sahada uygulanması için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Karacan, Kartal Belediyesi'nin üç yıllık yerel eşitlik eylem planını tamamladığını ve bu planın belediyenin diğer müdürlüklerine iletildiğini söyledi. Kadın Meclisi'nin ise bu eylem planını güncelleyen, eksikleri tamamlayan ve sahadaki ihtiyaçları belirleyen bir platform olarak işlev gördüğünü vurgulayan Karacan, "Önümüzdeki günlerde bu çalışmaları mahallelere taşıyarak meclisimizle birlikte emek vereceğiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kadınların liderliğinde yerel eşitlik hedefi güçleniyor

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Türkan Gök, katkılarından dolayı tüm komisyon üyelerine ve belediye yöneticilerine teşekkür ederek, Kadın Meclisi'nin Kartal için örnek bir model olmaya devam edeceğini vurguladı. Bu toplantı, Kadın Meclisi'nin, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı projeler üretme ve uygulama kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kadınların yerel yönetimlerde daha aktif rol alması için yapılan bu çabalar, Kartal Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak Türkiye'de benzer girişimlere ilham vermesi açısından da oldukça önem arz ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Kadın Meclisi'nin İkinci Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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