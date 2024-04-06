Kartal Belediyesi Kadir Gecesi'nde açık hava iftarı düzenledi

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Kartal Belediyesi Ramazan Ayı'nın ilk gününden itibaren ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği açık hava iftarlarına Kadir Gecesi'nde Soğanlık Yeni Mahalle ile devam etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat da Kadir Gecesi'ne denk gelen iftar programında Kartallılar ile aynı sofrayı paylaştı. İftar öncesi ve sonrası komşuları ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yüksel, vatandaşların Kadir Gecelerini tebrik etti.

Kartal Belediyesi'nin Kadir Gecesi dolayısıyla Soğanlık Yeni Mahalle'de düzenlediği iftar organizasyona Başkan Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Başkanı Mert Polat da katıldı. Vatandaşlar oruçlarını açtıktan sonra Kartal Belediye Başkanı Yüksel ile uzun süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

İftar programının ardından da camilerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Lokma ikramını memnuniyetle karşılayan Kartallılar, Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla bir de tebrik mesajı yayımlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel mesajında, "Bu mübarek gecenin tüm komşularımıza sağlık ve huzur getirmesini, hayırlara vesile olmasını dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun" dedi.