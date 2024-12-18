Kartal Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Kış Destek Paketi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kartal Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Kış Destek Paketi

Kartal Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Kış Destek Paketi

Kartal Belediyesi, soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba ve çay ikramına başladı. Bu hizmet, öğrencilerin soğuk havalarda enerji bulmalarına ve bütçelerine yardımcı olmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

18.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. İstanbul'u ve Kartal'ı etkisi altına alan soğuklara karşı harekete geçen belediye, 16 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi mobil ikram aracı ile öğrenciler için sıcak çorba ve çay ikramına başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren hizmete başlayan mobil ikram araçları, üniversite öğrencilerinin bütçelerine destek olmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla onları kampüs girişinde sıcak ikramlarla karşılıyor. Üniversite öğrencileri, soğuk kış günlerine Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi'nde yapılan çorbalarla sıcak bir başlangıç yapıyor. Kartal Belediyesi'nin bu hizmeti, özellikle sabah derslerine yetişmeye çalışan ve kahvaltı yapmaya fırsat bulamayan öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Sıcak çorba ve çay ikramıyla hem öğrencilerin içi ısınıyor hem de güne daha zinde ve enerjik bir başlangıç yapmalarına imkan sağlanıyor.

Mobil ikram araçlarının başında görevli belediye çalışanları, öğrencilerle birebir iletişim kurarak güler yüzlü hizmet sunarken, gençlerden gelen memnuniyet dolu geri dönüşler de bu anlamlı projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sıcak çorba ve çay ikramından faydalanan öğrenciler, Kartal Belediyesi'nin bu duyarlı davranışı karşısında mutluluklarını dile getirerek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Özellikle kış aylarında bu tür sosyal desteklerin değerinin çok büyük olduğunu belirten öğrenciler, bu hizmetin kendileri için hem moral hem de motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Kartal Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde öğrencilere yönelik destek çalışmalarını sürdürerek, gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve onları her alanda desteklemek amacıyla çalışmalarına devam edecek. Soğuk havalarda iç ısıtan bu anlamlı hizmet, Kartal'ın dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, istanbul, Enerji, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Kış Destek Paketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:20:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Kış Destek Paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.