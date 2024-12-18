Kartal Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Kış Destek Paketi

Yerel

Kartal Belediyesi, soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. İstanbul'u ve Kartal'ı etkisi altına alan soğuklara karşı harekete geçen belediye, 16 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi mobil ikram aracı ile öğrenciler için sıcak çorba ve çay ikramına başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren hizmete başlayan mobil ikram araçları, üniversite öğrencilerinin bütçelerine destek olmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla onları kampüs girişinde sıcak ikramlarla karşılıyor. Üniversite öğrencileri, soğuk kış günlerine Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi'nde yapılan çorbalarla sıcak bir başlangıç yapıyor. Kartal Belediyesi'nin bu hizmeti, özellikle sabah derslerine yetişmeye çalışan ve kahvaltı yapmaya fırsat bulamayan öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Sıcak çorba ve çay ikramıyla hem öğrencilerin içi ısınıyor hem de güne daha zinde ve enerjik bir başlangıç yapmalarına imkan sağlanıyor.

Mobil ikram araçlarının başında görevli belediye çalışanları, öğrencilerle birebir iletişim kurarak güler yüzlü hizmet sunarken, gençlerden gelen memnuniyet dolu geri dönüşler de bu anlamlı projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sıcak çorba ve çay ikramından faydalanan öğrenciler, Kartal Belediyesi'nin bu duyarlı davranışı karşısında mutluluklarını dile getirerek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Özellikle kış aylarında bu tür sosyal desteklerin değerinin çok büyük olduğunu belirten öğrenciler, bu hizmetin kendileri için hem moral hem de motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Kartal Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde öğrencilere yönelik destek çalışmalarını sürdürerek, gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve onları her alanda desteklemek amacıyla çalışmalarına devam edecek. Soğuk havalarda iç ısıtan bu anlamlı hizmet, Kartal'ın dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor. - İSTANBUL