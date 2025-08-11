Kartal Belediyesi, Sındırgı Depremi İçin Destek Seferberliği Başlattı - Son Dakika
Yerel

11.08.2025 17:16  Güncelleme: 17:22
Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, arama kurtarma ekibi ve mobil araçlarla bölgeye sevk edildi. Ekip, depremzedelere yardımda bulunmak için lojistik ve organizasyon desteği sağlıyor.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, personel ve mobil araç desteği sağlamak amacıyla deprem bölgesine gitti.

Gerçekleşen depremin hemen ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan Arama Kurtarma ekibi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatı ile bölgeye hareket etti. Bölgeye sevk edilen ekip, sahada yürütülen çalışmalarda; lojistik, organizasyon ve gönüllü koordinasyonunu sağlayan kurumlarla birlikte hareket ederek müdahalelere destek veriyor. Öte yandan, Kartal Belediyesi'nin Aşevi'nde görev yapan personel de Şefkat Eli Derneği ile birlikte mobil araç ile birlikte bölgeye sevk edilerek depremden etkilenen vatandaşlara; sıcak çorba, çay, kahve ve meyve ikramında bulunuyor. Evleri hasar gören ve dışarıda kalan depremzedeler için gün boyu ikram aracı hizmet veriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "Sındırgı'da yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zor günleri, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hep birlikte atlatacağız. Kartal Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ve gönüllü desteğimizle bölgedeyiz. Yaralar sarılıncaya kadar depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya, devam edeceğiz." - İSTANBUL

