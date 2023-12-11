 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 12. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 12. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası

Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 12. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası, çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi. Turnuvanın açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, briç sporuna gönül veren ve İstanbul'un pek çok noktasından gelen katılımcılara teşekkür etti. Briç turnuvasının düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur ve Briç Federasyonu Genel Başkanı Yasemin Merçil, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ettiler. Turnuvada 5 farklı kategoride ödüller verildi ve dereceye giren sporcular ödüllerini aldılar.

Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 12. Atatürk\'ü Anma Briç Turnuvası
11.12.2023 - 19:17,
Abone Ol

Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 12. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi.  Briç turnuvasının açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, briç sporuna gönül veren ve İstanbul'un pek çok noktasından gelen katılımcılara teşekkür ederek, "Briç kültürünün oluşmasına yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluyum. Önümüzdeki yıllarda da yine birlikte olmak ümidiyle tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

BRİÇ SPORUNA DESTEK VEREN BAŞKAN YÜKSEL'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Daha sonra söz alan Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur ve Briç Federasyonu Genel Başkanı Yasemin Merçil'de ise briç turnuvasının düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek katkı ve desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ettiler.

5 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL

10 Aralık Pazar günü dört ayrı grup ve 75 masa halinde toplam 300 oyuncu yatıştığı turnuvanın ödül töreninde oyuncular 5 farklı kategoride ödüllendirildi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculardan "Karışık" birinciler Oktay Geçit ve Özlem Özoral; "Kadın" birinciler Zeynep Arzum Demirbilek ve Dilşah Mersin, "Senyör" birincileri Memduh Ruhi Şairoğlu ve Mustafa Işıkla ile "Genç" birincileri Emre Genç ile Onur Sezen kupalarını aldılar.

Turnuvanın "Genel Sıralama" üçüncüleri Sedat Aluf ve Mehmet Remzi Şakirler olurken ikincileri Levent İmamoğlu ve Hakan Peyret oldu ve kupalarını Briç Federasyonu Genel Başkanı Yasemin Merçil'in elinden aldılar.

Turnuvanın "Genel Sıralama" birincileri olan Sarper Uslu Pehlivan ve Uğurcan Süzer kupa ve hediyelerini Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş'ın elinden aldı.

Turnuvanın açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Briç Federasyonu Genel Başkanı Av. Yasemin Merçil, Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur, Başhakemler Suat Öztürk, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön, Kartal Belediyespor Başkanı ve Meclis Üyesi Umut Daştan, birim müdürleri ve çok sayıda briç sever katıldı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Spor, Etkinlik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 12. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası - Son Dakika


22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, 'Yine ölmedim' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak

Son Dakika
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:34:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 12. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement