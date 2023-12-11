Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 12. Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi. Briç turnuvasının açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, briç sporuna gönül veren ve İstanbul'un pek çok noktasından gelen katılımcılara teşekkür ederek, "Briç kültürünün oluşmasına yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluyum. Önümüzdeki yıllarda da yine birlikte olmak ümidiyle tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

BRİÇ SPORUNA DESTEK VEREN BAŞKAN YÜKSEL'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Daha sonra söz alan Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur ve Briç Federasyonu Genel Başkanı Yasemin Merçil'de ise briç turnuvasının düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek katkı ve desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ettiler.

5 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL

10 Aralık Pazar günü dört ayrı grup ve 75 masa halinde toplam 300 oyuncu yatıştığı turnuvanın ödül töreninde oyuncular 5 farklı kategoride ödüllendirildi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculardan "Karışık" birinciler Oktay Geçit ve Özlem Özoral; "Kadın" birinciler Zeynep Arzum Demirbilek ve Dilşah Mersin, "Senyör" birincileri Memduh Ruhi Şairoğlu ve Mustafa Işıkla ile "Genç" birincileri Emre Genç ile Onur Sezen kupalarını aldılar.

Turnuvanın "Genel Sıralama" üçüncüleri Sedat Aluf ve Mehmet Remzi Şakirler olurken ikincileri Levent İmamoğlu ve Hakan Peyret oldu ve kupalarını Briç Federasyonu Genel Başkanı Yasemin Merçil'in elinden aldılar.

Turnuvanın "Genel Sıralama" birincileri olan Sarper Uslu Pehlivan ve Uğurcan Süzer kupa ve hediyelerini Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş'ın elinden aldı.

Turnuvanın açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Briç Federasyonu Genel Başkanı Av. Yasemin Merçil, Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur, Başhakemler Suat Öztürk, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön, Kartal Belediyespor Başkanı ve Meclis Üyesi Umut Daştan, birim müdürleri ve çok sayıda briç sever katıldı.