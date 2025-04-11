Kartal Belediyesi ve İstanbul Valiliği Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi ve İstanbul Valiliği Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenledi

Kartal Belediyesi ve İstanbul Valiliği Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenledi

Kartal Belediyesi ve İstanbul Valiliği, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı ve Türkiye Afet Müdahale Planı üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Gökhan Yüksel, afet risklerinin azaltılmasının sadece müdahaleyle değil, aynı zamanda öncesi hazırlık ile mümkün olduğunu vurguladı.

11.04.2025 12:11  Güncelleme: 12:23
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Kartal Belediyesi ve İstanbul Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) izleme ve değerlendirme komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Afet risklerininazaltılması, yalnızca afet sonrası müdahale değil; afet öncesi hazırlık, risk analizleri, yapısal dönüşüm, sosyal bilinçlendirme ve koordinasyonun etkinliğiyle mümkün. Kartal Belediyesi olarak İstanbul'da deprem gerçeğini en fazla ciddiye alan ilçelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra; İstanbul Valiliği'nden çok sayıda bürokrat, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, ilçe protokolü ile mahalle muhtarları katılım sağladı. Toplantıda, Kartal'ın ilçe afet riski olarak genel durumu ve afetlere karşı hayata geçirilen çalışmalar ele alındı. Kartal Belediyesi yöneticileri, afet riskine karşı ilçede yapılan çalışmaları bir sunum eşliğinde İstanbul Valiliği bürokratlarına aktardı.

"İstanbul'da deprem gerçeğini en ciddiye alan ilçelerden biriyiz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sunumun ardından bir konuşma gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi'nin deprem dönüşümde, İstanbul'daki ilçeler içinde en fazla dönüşümü gerçekleştiren yerel yönetim olmasına dikkat çekti. Deprem gerçeğini çok ciddiye aldıklarını, Kartal'da bugüne kadar dönüşen konut sayısı sayesinde 100 binden fazla insanın deprem riskine karşı can güvenliğinin sağlandığını kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Afet risklerinin azaltılması, yalnızca afet sonrası müdahale değil; afet öncesi hazırlık, risk analizleri, yapısal dönüşüm, sosyal bilinçlendirmeve koordinasyonun etkinliğiyle mümkündür. Kartal Belediyesi olarak, bu alanların tamamında kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. İlçemiz, İstanbul genelinde en fazla kentsel dönüşüm gerçekleştiren yerelyönetim konumundadır. Gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde 100 binden fazla vatandaşımızın yaşadığı yapılar depreme dayanıklı hale getirilmiş, ciddi bir risk azaltımı sağlanmıştır. Bu toplantının çıktılarının, önümüzdeki dönemde politika ve uygulama düzeyinde somut karşılık bulacağına inancım tamdır. İş birliği ve koordinasyonun artırılması adına bu sürecin devamlılığına önem veriyoruz."

"Yeşilyurt Apartmanı faciası, Kartal için milat oldu"

Başkan Gökhan Yüksel, özellikle 2019 yılında Kartal'da yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nın Kartal için bir milat olduğunu ifade ederek, "Tabi Yeşilyurt Apartmanı bizim miladımız oldu. Vatandaşlarımızın acısı hala yüreğimizde taze. Daha sonrasında Hatay'da binlerce insanımızı bizden alan o korkunç deprem. Kartal Belediyesi olarak, depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren bölgedeydik. Depremin yıkıcılığına, tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber yakından tanık olduk. Depremzedelerimizin yardım çığlığına karşı tüm gayretimizle gece gündüz çalıştık. Allah, bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın diyoruz."

Valilik yöneticilerinden, Kartal Belediyesi'ne teşekkür

Toplantının devamında, İstanbul Valiliği'ne bağlı bürokratlar Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve çalışma arkadaşlarına titizlikleri için teşekkür etti. Heyet, Kartal'ın afet riskine karşı çalışmalarını memnuniyetle karşılarken, çalışmaların İstanbul'daki tüm ilçelere örnek olmasından mutluluk duyacaklarını ifade etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi ve İstanbul Valiliği Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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