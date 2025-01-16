Kartal\'da Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi

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Kartal'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen öğrencilerin katıldığı yarışmada, ezanı en güzel okuyan öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Kartal Soğanlık Mahallesi Merkez Camii'nde ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi. İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı yarışmada, aileler de ezan okuyan çocukları büyük bir heyecanla dinledi. Ezanı en güzel şekilde okuyan öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Yarışmayı kazanan Mert Furkan Kaya heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Soğanlık Merkez Camii'nde İstanbul'un çeşitli ilçelerinden seçilen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında yapılan ezan okuma yarışmasında birinci oldum. Jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Önceden katılmıştım ama tabii bir heyecan oluyor. Çok iyi okuyan arkadaşlarım da vardı. Onların da başarılarının devamını diliyorum."

"Gençlerimiz geleceğimizi güzelleştirecek"

Baba Tuncer Kaya, "Gençlerimiz bizim için çok önemli, onlar bizim geleceğimiz. Bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz çok değerliler, onlara ekilen bu ilham tohumlarının ileride yeşereceğini ve geleceğimizi güzelleştireceklerini düşünüyorum. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Soğanlık Merkez Camii Dernek Başkanı İkram İşçi ise, "Ezanı Güzel Okuma Yarışması, Soğanlık Merkez Camimizde planlandığı için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarışma oldu, çok güzel Bilaller var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL