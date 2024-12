Kartalkaya Kayak Sezonu Açıldı

Yerel

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Hafta sonu tatilinde kayakseverler pistleri doldurarak, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 son yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının hem sıfırın altında hem de üstüne olduğu anlarda bile yapay kar takviyesi yapılmaya devam ediliyor. Pistlerde kar kalınlığı kar takviyeleriyle birlikte bir metreye yaklaştı. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan kayak merkezinde yeni sezon açıldı. Pistleri dolduran kayakseverler hafta sonu tatilinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"Sezona bomba gibi girdik"

Kartalkaya'da bulunan otelin Genel Müdürü Yusuf Avcı, "Sezona bomba gibi girdik. Son 20 yılın en güzel karı yağdı. Gördüğünüz gibi pistlerin hepsi açık. Ayrıca yapay kar üretme ekipmanlarımız sayesinde, hem eksi hem de artı derecelerde kar yapabilen son teknoloji ürünlerimizle pistlerimizi sürekli hazır hale getiriyoruz. İnşallah sezonu, misafirlerimizin mutluluğunu ön planda tutarak güzel bir şekilde tamamlarız" ifadelerini kullandı.

"Sezonumuz gerçekten umut verici"

Kar takviyesinin her gün yapıldığını ifade eden Genel Müdür Avcı, "Şu an yaklaşık bir metreye yakın kar var. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki hafta bu oran 1,5 metreye kadar çıkabilir. Ama zaten biz her gün taze kar üretiyoruz. Kar konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Misafirlerimiz, her sabah özenle hazırlanmış pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarabiliyorlar. Sezonumuz gerçekten umut verici. Son 15-20 yılın en güzel karı yağdı ve üstelik erken yağdı. Geçmiş yıllara göre 15 gün önceden sezonumuzu açtık ve buna paralel olarak güzel rezervasyonlar aldık" diye konuştu.

"Ormanın içinde yer alıyor ve lodos rüzgarlarını almıyor"

Kartalkaya'nın coğrafi konumundan bahseden Avcı, "Kartalkaya, coğrafi konumu itibariyle ormanın içinde yer alıyor ve lodos rüzgarlarını almıyor. Ayrıca iki metropol şehrin (İstanbul ve Ankara) ortasında olması ve kolay ulaşılabilirliği büyük avantaj. Bunun yanında pistlerin uzunluğu, kalitesi ve burada sunulan hizmetler de Kartalkaya'yı diğerlerinden ayıran önemli etkenler. Bu özellikler misafirlerimiz için oldukça cazip bir ortam oluşturuyor" dedi. - BOLU