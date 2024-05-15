Kartallı Özel Gereksinimli Bireyler İçin Kamp Programı

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Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kartallı özel gereksinimli bireyler ve aileleri için 5 günlük bir kamp programı hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şile Engelliler Kampı'nda aileleri ile birlikte misafir edilen özel gereksinimli bireyler, önceki gün İETT otobüsleriyle Şile'ye götürüldü. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından davet edilen özel gereksinimli bireyler ve ailelerinden oluşan toplam 100 Kartallı vatandaşı, Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal ÖZGEM Müdürü Gözde Tiryaki uğurladı. Daha sonra İBB Kartal ÖZGEM (Özel Gereksinimli Bireyler Merkezi) önünden otobüslere binen vatandaşlar kamp alanına ulaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şile Sofular Köyü'nde bulunan Engelliler Kampı'nda 5 gün boyunca ağırlanacak olan özel gereksinimli bireyler, kampın ilk gününü renkli bir etkinlik programıyla tamamladı. İlk olarak spor aktiviteleri kapsamında aileleri ile birlikte voleybol maçı yapan özel gereksinimli bireyler, daha sonra palyaço gösterilerinin yanı sıra; birbirinden farklı etkinlikler, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarıyla da oldukça keyifli ve eğlenceli zaman geçirdi.

Kampta tüm ihtiyaçları karşılanacak olan Kartallı özel gereksinimli bireyler, aileleriyle birlikte 5 gün boyunca unutulmaz bir tatil yaşayacak. - İSTANBUL