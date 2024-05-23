Kartalspor U-18 Takımı Futbolcuları Başkan Yüksel ile Buluştu - Son Dakika
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Kartalspor U-18 Takımı Futbolcuları Başkan Yüksel ile Buluştu

Kartalspor U-18 Takımı Futbolcuları Başkan Yüksel ile Buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 Sezonu U-18 Türkiye Şampiyonu, Kartalspor U-18 takımı futbolcularıyla bir araya geldi. Başkan Yüksel, genç sporcuların başarılarını kutlayarak, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

23.05.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 Sezonu U-18 Türkiye Şampiyonu, Kartalspor U-18 takımı futbolcularıyla bir araya geldi.

Kartal Belediyesi Sosyal Tesisleri Jüpiter Gezegen Cafe'de genç sporcularla buluşan Başkan Yüksel, kendisinin de bir dönem formasını giydiği Kartalsporlu gençlerin bugün Kartal'a yaşattıkları bu gururdan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kendi futbol hatıralarını ile deneyimlerini genç sporculara aktaran Başkan Yüksel, onların başarılarını ve hedeflerini dinledi.

2023-2024 Futbol Sezonu U-18 Türkiye genelinde 1500 takım, 24 grup merkezinde, 76 ildeki elemeler sonunda 4 takım arasına giren ve finalde Orduspor 1967 A.Ş. takımını 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Kartalspor U-18 takımı futbolcuları, Başkan Yüksel ile uzun uzun sohbet etti.

"Geleceğin yıldızlarını asla yalnız bırakmayacağız"

Genç sporcuların şampiyonluğunu kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, Kartalspor'un genç yeteneklerinin ilçenin gururu olduğunu belirterek, "Sizlerin başarıları bizleri çok mutlu ediyor. Bizleri gururlandırdınız, üzerimizdeki kara bulutları dağıtmış oldunuz. Büyük bir emek büyük bir özveri var bu başarının arkasında. Buluşmamız bununla sınırlı kalmayacak. Spor sahalarımızda yapacağımız buluşmalarımızda yapacaklarımızı konuşmuş olacağız. Yenilenmesi gereken bir tesisimiz var. Takımımızın başarıdan başarıya koşması için yeni bir tesisi hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağız. Geleceğin yıldızları olarak sizlere her zaman destek olacağız. Spor, disiplin ve takım ruhunu aşılar, sizler de bu değerlere sahip çıkarak büyük başarılara imza atacaksınız." dedi.

Genç sporcular, Başkan Yüksel'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, hedeflerine ulaşma yolunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Başkan Yüksel de sporcuların her zaman yanında olduğunu ve Kartal Belediyesi olarak sporun ve sporcuların gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu buluşma, genç sporculara moral ve motivasyon sağlarken, Kartal ilçesinde spora verilen önemin de altını çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartalspor U-18 Takımı Futbolcuları Başkan Yüksel ile Buluştu - Son Dakika

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