Kartepe'de 598 Araç Kapasiteli Katlı Otopark Tamamlanıyor - Son Dakika
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Kartepe'de 598 Araç Kapasiteli Katlı Otopark Tamamlanıyor

Kartepe\'de 598 Araç Kapasiteli Katlı Otopark Tamamlanıyor

Kartepe Teleferiği yanında inşa edilen katlı otopark, açılış için gün sayıyor ve trafik sorununu çözüyor.

13.02.2025 12:00
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Büyükşehir'in Kartepe Teleferiğinin Derbent'teki istasyonu yanında inşa ettiği 598 araç kapasiteli katlı otoparkın yapımında sona yaklaşıldı.

Kocaeli'nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe Teleferiği ile vatandaşlar, Derbent'ten Kuzuyayla'ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz bir deneyim yaşıyor. Teleferiğe olan ilgi dolayısıyla bölgede yaşanan trafik yoğunluğu katlı otopark sayesinde köklü çözüme kavuşacak.

Kartepe Teleferiğine gelen vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebileceği katlı otoparkta inşa çalışmaları sona yaklaştı. Yüzde 99 oranında tamamlanan otopark, açılış için gün sayıyor. Yeni katlı otopark, modern mimari tasarımı ve kaliteli malzeme kullanımıyla dikkat çekiyor.

Hem estetik hem de işlevsel açıdan Kartepe'ye değer katacak olan katlı otopark, geniş oturma alanları, sağlam yapısal özellikleri ve enerji verimliliği sağlayan teknolojik donanımlarıyla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli beton, çelik ve diğer dayanıklı malzemelerle yapılan otopark, uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sunuyor. Ayrıca çevre dostu özellikleriyle sürdürülebilirlik açısından da örnek teşkil ediyor. Proje ile şehrin ulaşım altyapısına ve bölgenin araç park sorununun çözülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca yapımı devam eden projenin kaba inşaatı, klinker tuğla cephe kaplamaları, havalandırma ve sıhhi tesisat çalışmaları tamamlandı. Otoparkın, fibercement dış cephe kaplama ve güneşlik, dış cephe sıvası, katlarda yüzey sertleştirici eğim beton imalatı, doğrama ve fotoselli kapı montajları, yangın sprink borulama ve yangın merdiveni montajı, klima devreye alma, asansör montaj imalatları ve kablo tava elektrik iç tesisatı çalışmaları ise bitmek üzere.

Toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan ve 4 bloktan oluşan 6 katlı otopark 36'sı engelliye ait olmak toplam 598 araç kapasiteli olacak. Ayrıca otoparkta 54 araçlık elektrik şarj istasyonu ve 3 yaya asansörü yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'de 598 Araç Kapasiteli Katlı Otopark Tamamlanıyor - Son Dakika

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