Kartepe\'ye modern trafik eğitim parkuru inşa edildi

Kartepe'de çocukların trafik kurallarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenebileceği Trafik Eğitim Parkurunun yapımı tamamlandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Maşukiye Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projeyi yerinde inceleyerek teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Başkan Kocaman, alanın tamamen çocukların güvenliği ve eğitim standartlarına uygun şekilde tasarlandığını belirterek, parkurun yol çizgileri ve işaretlemelerinin uygulandığını kaydetti.

Çocukların ve gençlerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenebileceği bu projeyi ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kocaman, tesisin eğitim kapasitesine dikkati çekti.

"Çocuklarımız pedallı go-kart ile uygulamalı eğitim alacak"

Parkurun teknik donanımı sayesinde aynı anda onlarca öğrencinin verimli eğitim alabileceğini vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:

"Trafik Eğitim Parkuru'muzda aynı anda 50 öğrencimiz, trafik kurallarıyla ilgili önce teorik eğitim alacak, ardından uygulamalı parkurda öğrendiklerini deneyimleme fırsatı bulacak. Böylece çocuklarımız eğlenerek öğrenmenin avantajını yaşayacak. Çocuklarımız, Trafik Eğitim Parkuru'muzda pedallı go kart arabası kullanarak hem eğlenecek hem de trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak. Spor yaparak öğrenmelerini sağlayacak bu eğitim modeli sayesinde, trafik bilincini küçük yaşlarda kazanmaları mümkün olacak. Erken yaşta edinilen bu bilinç, hem kendi güvenlikleri hem de toplumun trafik kültürünün gelişmesi açısından hayati önem taşıyor." - KOCAELİ