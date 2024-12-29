Bacadan yükselen dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı binanın çatı katından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Olay, akşam saatlerinde Köseköy mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulan 4 katlı binanın bacasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, dumanın bacadan geldiği belirlendi. Kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri kontrol amaçlı soğutma çalışmaları yaptı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Yerel › Kartepe'de Duman Alarmı - Son Dakika
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