Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne 8 bin 567 metrekarelik spor tesisi yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne 8 bin 567 metrekarelik spor tesisi yapılıyor

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'ne 8 bin 567 metrekarelik spor tesisi yapılıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 8 bin 567 metrekarelik alanda futbol, futsal, basketbol, voleybol ve fitness alanları içeren yeni spor tesisi için inşaat çalışmaları başladı. Tesiste 50 kişilik tribün ve 657 fidanın dikileceği çevre düzenlemesi de yer alacak.

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne kazandırılacak yeni spor tesisi için çalışmalar başladı. 8 bin 567 metrekarelik alanda inşa edilecek tesiste futbol, futsal, basketbol, voleybol ve fitness alanları yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Spor Kenti Kocaeli" vizyonu doğrultusunda kentin dört bir yanında spor yatırımlarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, amatör sporun gelişimine güçlü destekler sunan büyükşehir, ilçelere kazandırdığı spor tesislerine yenisini daha ekliyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni spor tesisi, farklı branşlarda spor yapmak isteyen vatandaşlara modern ve nitelikli alanlar sunacak.

8 bin 567 metrekarelik alan

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde hayata geçirilecek spor tesisi, 8 bin 567,36 metrekare yüzölçümüne sahip olacak. Betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapıda, toplam 343 metrekare inşaat alanı bulunacak. Tesis içerisinde kondisyon salonu, lokal kafe, iki giyinme odası ve biri engelli olmak üzere WC ve diğer ıslak hacimler yer alacak. Yapının batı cephesinde ise 50 kişilik tribün bulunacak.

Farklı branşlara uygun alanlar

Spor tesisinde farklı yaş gruplarının çeşitli branşlarda spor yapabilmesine imkan sağlanacak. Proje kapsamında 37x56 metre sentetik çim futbol sahası, 26x15 metre futsal sahası, 15x28 metre basketbol sahası ve 9x18 metre voleybol sahası yapılacak. Tesiste ayrıca fitness aletlerinin yer aldığı özel bir alan da bulunacak. Spor alanlarının çevresinde vatandaşların kullanımı için üstü kapalı oturma alanları oluşturulacak. Toplam 18 bank, 12 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Tesiste ayrıca 53 metrekarelik çay evi bulunacak. Mutfak, oturma alanı ve ıslak hacimlerden oluşacak çay evi, tesis kullanıcılarına sosyal bir alan sunacak.

657 fidan dikilecek

Proje kapsamında spor alanlarının yanı sıra çevre düzenlemesine de önem verilecek. Tesisin peyzaj çalışmaları kapsamında yürüyüş yolları oluşturulacak ve çevresine ibreli ve yapraklı türlerden oluşan 657 fidan dikilecek. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne kazandırılacak tesis, tamamlandığında futbol, futsal, basketbol, voleybol ve fitness gibi farklı branşlarda spor yapmak isteyen vatandaşlara hizmet verecek. İnşaat kazılarının başladığı tesisin 240 günde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel, Yerel, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne 8 bin 567 metrekarelik spor tesisi yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 12:43:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne 8 bin 567 metrekarelik spor tesisi yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement