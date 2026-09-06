Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'ne 8 bin 567 metrekarelik spor tesisi yapılıyor

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne kazandırılacak yeni spor tesisi için çalışmalar başladı. 8 bin 567 metrekarelik alanda inşa edilecek tesiste futbol, futsal, basketbol, voleybol ve fitness alanları yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Spor Kenti Kocaeli" vizyonu doğrultusunda kentin dört bir yanında spor yatırımlarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, amatör sporun gelişimine güçlü destekler sunan büyükşehir, ilçelere kazandırdığı spor tesislerine yenisini daha ekliyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni spor tesisi, farklı branşlarda spor yapmak isteyen vatandaşlara modern ve nitelikli alanlar sunacak.

8 bin 567 metrekarelik alan

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde hayata geçirilecek spor tesisi, 8 bin 567,36 metrekare yüzölçümüne sahip olacak. Betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapıda, toplam 343 metrekare inşaat alanı bulunacak. Tesis içerisinde kondisyon salonu, lokal kafe, iki giyinme odası ve biri engelli olmak üzere WC ve diğer ıslak hacimler yer alacak. Yapının batı cephesinde ise 50 kişilik tribün bulunacak.

Farklı branşlara uygun alanlar

Spor tesisinde farklı yaş gruplarının çeşitli branşlarda spor yapabilmesine imkan sağlanacak. Proje kapsamında 37x56 metre sentetik çim futbol sahası, 26x15 metre futsal sahası, 15x28 metre basketbol sahası ve 9x18 metre voleybol sahası yapılacak. Tesiste ayrıca fitness aletlerinin yer aldığı özel bir alan da bulunacak. Spor alanlarının çevresinde vatandaşların kullanımı için üstü kapalı oturma alanları oluşturulacak. Toplam 18 bank, 12 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Tesiste ayrıca 53 metrekarelik çay evi bulunacak. Mutfak, oturma alanı ve ıslak hacimlerden oluşacak çay evi, tesis kullanıcılarına sosyal bir alan sunacak.

657 fidan dikilecek

Proje kapsamında spor alanlarının yanı sıra çevre düzenlemesine de önem verilecek. Tesisin peyzaj çalışmaları kapsamında yürüyüş yolları oluşturulacak ve çevresine ibreli ve yapraklı türlerden oluşan 657 fidan dikilecek. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne kazandırılacak tesis, tamamlandığında futbol, futsal, basketbol, voleybol ve fitness gibi farklı branşlarda spor yapmak isteyen vatandaşlara hizmet verecek. İnşaat kazılarının başladığı tesisin 240 günde tamamlanması planlanıyor.