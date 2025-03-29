Kartepe Teleferiği Ramazan Bayramı\'nda Yüzde 50 İndirim Sunuyor

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunan ve Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan Kartepe Teleferiği, Ramazan Bayramı tatili boyunca vatandaşlara yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelili vatandaşların Ramazan Bayramı'nı en iyi şekilde geçirebilmesi adına tüm çalışmalarını tamamladı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların huzuru ve rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapan büyükşehir, Ramazan Bayramı'nda (30 Mart-01 Nisan) otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara Kartepe Teleferiğinde de çok özel indirim imkanı sunuyor. Büyükşehirin vizyon projesi olan Kartepe Teleferiği, bayramın 1. gününden (30 Mart Pazar), 6 Nisan Pazar akşamına kadar yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Sapanca Gölü ve şehir manzarası eşliğinde Kuzuyayla'ya çıkarak eşsiz doğanın tadını çıkarmak isteyenler 8 gün boyunca teleferikten yüzde 50 indirimli yararlanabilecek. - KOCAELİ