Kaş'ta Takla Atan Araçta Sürücünün Durumu İyi - Son Dakika
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Kaş'ta Takla Atan Araçta Sürücünün Durumu İyi

Kaş\'ta Takla Atan Araçta Sürücünün Durumu İyi

Antalya'nın Kaş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı, hayati tehlikesi yok.

18.03.2025 15:43
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bir seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.

Kaza, gece saatlerinde Kaş- Seydikemer ana yolu Ova Mahallesinde gerçekleşti.

Seydikemer istikametinden Kaş istikametine ilerleyen M.Ç.'nin idaresindeki 06 CUF 878 plakalı araç yoldan çıktı. Toprak alana savrulan otomobil ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araç içerisinden çıkarılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Kaş devlet hastaneye kaldırıldı.

Sürücü M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaş'ta Takla Atan Araçta Sürücünün Durumu İyi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaş'ta Takla Atan Araçta Sürücünün Durumu İyi - Son Dakika
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