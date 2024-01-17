 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kaş'ta Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş'ta Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sarılar Mahallesi'nde bir ağılı su bastı, 7 küçükbaş hayvan telef oldu, diğerleri ise ekipler tarafından kurtarıldı. Bir başka mahallede ise camiyi su bastı.

Kaş\'ta Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi
17.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:38
Abone Ol

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sarılar Mahallesi'nde bir ağılı su bastı, 7 küçükbaş hayvan telef oldu, diğerleri ise ekipler tarafından kurtarıldı. Bir başka mahallede ise camiyi su bastı.

Kaş ilçesinde yağışlar etkili oldu. Kaş Belediyesi ekipleri, yoğun yağış sebebiyle tahribat yaşanan mahallelerde sahaya inerek çalışmalar gerçekleştirdi. Köylerde debisi yükselen derelere iş makineleriyle müdahale eden ekipler kapanan yolları temizlerken, diğer taraftan mahsur kalan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardım elini uzattı. Sarılar Mahallesi'nde bir ağılı su bastı, 7 küçükbaş hayvan telef oldu, diğerleri ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Ahatlı Mahallesi'nde ise bir camiyi su bastı. Köy camisinin zeminiyle bazı eşyaları zarar gördü. Çayköy'de de bazı evleri su basarken, bazı araçlar sürüklendi. Kasaba-Ahatlı yolunda heyelan meydana geldi.

"Ahatlı'da caminin içerisi sularla kaplı, temizlik çalışmaları yapılıyor"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yağışların olumsuz etkilediği mahallelerde ekiplerle birlikte sahaya inerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, ilçede aşırı yağışların dere taşkınları ve sele neden olduğunu ifade etti. Başkan Ulutaş, ilçedeki birçok mahallede problemler oluştuğunu belirterek, "Kaş Belediyesi olarak, Fen İşleri, Zabıta, Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, dünden bugüne sahada ve mahallelerimizde oluşan sıkıntıları çözmeye çalışıyor. En büyük sıkıntı, Ahatlı ve Çayköy mahallelerimizde. Ahatlı'da caminin içerisi sularla kaplı, temizlik çalışmaları yapılıyor. Bazı evlere ve seralara su girdi, kısmen zararlar var. Yollarda göçükler, köprülerin yanı sıra büzlerde sıkıntılar var. Sarılar'da bir ağılda küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yerinde incelemeler yapıyoruz, ilgili kurumlarla beraber müştereken bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için rehabilite çalışmalarını hızlı şekilde sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Antalya, Sarılar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaş'ta Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kaş'ta Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement