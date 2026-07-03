KASK, Kamu Çalışanları İçin Hak Talep Etti

İstanbul Küçükçekmece'de toplanan Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) üyeleri, yaptıkları basın açıklamasında kamu çalışanlarının ekonomik büyüme ve refahtan hak ettiği payı almasını talep etti.

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) üyeleri Küçükçekmece'deki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binası önünde basın açıklaması yaptı. Üniversite İdari Personel Sendikası'nın (ÜNİPERSEN) da içinde yer aldığı konfederasyon adına açıklama yapan KASK Genel Sekreteri İbrahim Güzel, "TÜİK tarafından açıklanacak Haziran 2026 enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacakları maaş artışı kesinleşmiştir. Açıklanan veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı dahil yaklaşık yüzde 13.51 oranında maaş artışı alacaktır. Ancak kamuoyunun çok iyi bilmesini isteriz ki, enflasyon farkı bir zam değildir. Enflasyon farkı yalnızca geçmiş 6 ay boyunca yaşanan gelir kaybının gecikmeli telafisidir. Gerçek bir ücret artışı sağlamadığı gibi kamu çalışanlarının alım gücünü de koruyamamaktadır. Ülkemizde 3 milyon 535 bin devlet memuru, 446 bin sözleşmeli personel ve 17 milyon 100 bin emekli, dul ve yetim, açıklanan TÜİK verileri üzerinden belirlenen oranlarla yaşamını sürdürmektedir. Açıklanan her enflasyon oranı milyonlarca vatandaşın maaşını, emekli aylığını ve yaşam standardını doğrudan etkilemektedir. Ne yazık ki kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde esas alınan veriler ile vatandaşın pazarda, markette, kirada ve faturalarında hissettiği hayat pahalılığı arasındaki fark her geçen gün büyümektedir. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan ulaşıma, kiradan eğitime, gıdadan sağlık harcamalarına kadar tüm temel ihtiyaçlarda yaşanan fiyat artışları maaş artışlarının çok üzerindedir" dedi.

"Kamu çalışanlarının ekonomik büyüme ve refahtan hak ettiği payı almasını talep ediyoruz"

Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkelerden biri olduğunu söyleyen Güzel, "Enflasyonun bu denli yüksek seyrettiği bir ortamda ücret artışları daha vatandaşın cebine girmeden erimekte, emeğin karşılığı hızla yok olmaktadır. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 26, 2027 yılı enflasyonunu ise yüzde 15 olarak öngörmektedir. Buna rağmen kamu çalışanlarına toplu sözleşmeyle 2027 Ocak ayında yüzde 5, Temmuz ayında ise yüzde 4 zam öngörülmüştür. Daha bugünden yetersiz olduğu görülen bu artışlar, yüksek enflasyon karşısında uygulanmadan erimeye mahkumdur. KASK olarak, Temmuz 2026 maaşlarına ilave ücret artışı yapılmasını, 2027 yılı için belirlenen toplu sözleşme zam oranlarının yeniden müzakere edilmesini, kamu çalışanlarının maaşlarının gerçek yaşam maliyetlerine göre güncellenmesini, gelir vergisi sisteminin tüm ücretlilerin lehine yeniden düzenlenmesini, şeffaf ve güvenilir bir fiyat endeksi sisteminin oluşturulmasını, kamu çalışanlarının ekonomik büyüme ve refahtan hak ettiği payı almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL