KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2. etabına 60 milyon euroluk hibe desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2. etabına 60 milyon euroluk hibe desteği

KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi\'nin 2. etabına 60 milyon euroluk hibe desteği
05.02.2026 14:40  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2050 vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yatırımları anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2050 vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yatırımları anlattı. İLBANK, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle sağlanan 60 milyon euroluk yüzde 100 hibe destekle Kayseri, çevre ve sürdürülebilirlikte yeni bir eşiğe taşınıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap Bilgilendirme Toplantısı kapsamında kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mahall Balo ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına kapsamlı bir sunum yapan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin altyapı, çevre ve enerji alanlarında Türkiye'ye örnek yatırımlara imza attığını vurguladı.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, programın başında yaptığı konuşmada KASKİ'nin 2050 vizyonunu sunarken, 2025-2026 yılında yaptıkları faaliyetler ile çalışmaların ikinci etap çalışmalarını anlattıklarını dile getirdi.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'daki temaslarından bahsederek, bakanlar ve kurum, kuruluşlar ile görüşme sağladıklarına işaret etti. Kayseri için Ankara'da görüşmeler yaparak katkı sağlamaya gayret ettiklerini dile getiren Büyükkılıç, "Ankara'da gecenin bir ileri saatine kadar değişik görüşmeler yaptık ve geldik. Sizler gibi şehrine sevdalı, şehrimizi olumlu olarak paylaşmaya özen gösteren, bu şehrin her zaman hak ettiği şekliyle en güzel şekliyle tanınmasının gerektiğine inanan siz dostlarımızla buluşmak suretiyle, sizler marifetiyle KASKİ'mizin yapmış olduğu yatırımları kamuoyuna paylaşmak, bilgilendirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

"Yatırımdan Yatırıma, Hizmetten Hizmete Koşan Bir Belediyeyiz"

Konuşmasında bütçesinden yatırımlara en büyük payı ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve faaliyetlerinden bahseden Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir belediyeyiz. Hatırlanacağı üzere, yatırımlara en çok pay ayıran 30 büyükşehir içerisindeki belediye olarak ilk sıradaki yerimizi almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak şehri geleceğe hazırlamak, altyapı ve diğer güzellikleri ile bir buçuk milyon insanına daha onurlu, sağlıklı, yaşanabilir ve dirençli şehir oluşturma anlamındaki çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, "Bizlerden desteğini esirgemeyen, her zaman 'Kayseri' denilince adeta içini sıcaklık kaplayan, bizleri görünce her zaman bağrına basan bir anlayış içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kayseri'mizden sevgi ve saygılar sunuyorum" diye konuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile bakanların kente vermiş olduğu destekler dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Büyükkılıç'tan, 60 Milyon euroluk Hibe Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Kayseri'deki yatırımları ile ilgili desteğini esirgemediğini sözlerine ekleyen Büyükkılıç, tek kalemde 60 milyon euro hibenin sağlandığını ve bu çerçevede Kayseri'ye, KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etabı kapsamında yatırım yapılacağı müjdesini verdi. Büyükkılıç, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Kayseri'deki yatırımlarımızla ilgili bizlere desteğini esirgemeyen bir yaklaşım içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. 60 milyon euro adeta bugünün olmazsa olmazı. 60 milyon avro hibe. Bu dile kolay. Bugünün rakamı ile yaklaşık 3 milyar TL'lik hibe. Şehrimize arıtma tesislerimizi, yenisini eklemek, kolektör çalışmalarımızı da yapmak suretiyle inşallah daha sonraki süreçte o konuda da gerekli desteklerin devam edeceğine inanıyorum. Şehrimize bu 3 milyar TL'yi tek kalemde çok değerli İLBANK'ımızın genel müdürü ile imzamızı attık ve ayağımızın tozu ile buraya gelmiş olduk" diyerek Bakan Kurum ve İLBANK Genel Müdürü Karahan'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, "İnşallah şehrimizin, her zaman olduğu gibi geleceğe hazırlayan bir yaklaşım içerisinde, konforunu arttırma anlayışı içerisinde, 'bu çağda suyu gelmeyen, susuz vatandaş olur mu' yaklaşımı içerisinde elhamdülillah olmaz, en kaliteli hizmetlerle, gerek atık su konusunda gerek içme suyu konusunda hizmet etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini vurguladı.

KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etabı 2 Yılda Tamamlanacak

KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap Yapım İşi projesinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "2. etabını da aynı bölgede yapıyoruz ve 60 milyonluk hibemizi almak suretiyle dün imzayı attık. İnşallah bu yılın ikinci yarısına varmadan ihalemiz tamamlanmış olacak ve maksimum 2 sene içerisinde de Kayseri'mize kazandırılmış olacak. Şehrimizin nüfusunun yüzde 85'ine yani 1 milyon 300 bin civarındaki nüfusa hitap eden İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ortaya çıkacak" diye konuştu.

Arıtma, Kurutma, Satış ve Enerji Üretimi Yapılacak

Büyükkılıç, tesisin sadece arıtma değil aynı zamanda kurutma işlemi yapacağına da işaret ederek, "Atıkları kurutacağız. Hem gübre olarak hem de çimento fabrikalarına satarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda enerji de üreteceğiz. Kazan kazan politikasıyla inşallah şehrimizde bu kalıcı tesisimizi hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin tüm ilçelerinde arıtma tesisinin mevcut olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Toplam 82 arıtma tesisi olan bir şehirden söz ediyoruz. Sözde değil, uygulamada çevreci bir şehirden söz ediyoruz. Yeşili önemseyen bir şehirden söz ediyoruz" dedi.

"KASKİ'miz Gurur Kaynağımız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin Enerji yatırımları ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, KASKİ bütçesinin en önemli giderlerinden birinin enerji gideri olduğunu belirterek, "Yaklaşık bütçesinin dörtte birini enerjiye harcıyor. Dolayısıyla kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten belediye ve kurum, kendi kendine yeten ülke olmak hepimiz için olmazsa olmaz. KASKİ'mizin her kademesindeki kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. KASKİ'miz gurur kaynağımız, yapmış olduğu yatırımlarla. Bu kuruluşumuzun enerji giderlerini karşılamak amacıyla yatırımdan yatırıma koşuyoruz" ifadelerinde bulundu.

İçme Suyu Master Planı

KASKi'nin İçme Suyu Master Planı ilgili de konuşan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizin havzası içerisinde içme suyuyla ilgili neler yapılması gerektiği konusunda master planımızı yapıyoruz. Dirençli şehirler düşüncesinde nasıl kentsel dönüşümle ilgili master plan yapıyorsak, mikrobölgeleme sistemiyle şehrimizin adeta röntgenini çekiyorsak aynı şekilde burada da bir master plan yapmak suretiyle suyla ilgili sorunlarımızı ya da kaynaklarımızı tespit etmek adına bir çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, programda KASKİ'nin altyapı faaliyetleri ve projelerine de değinerek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bizleri talimatlandıran Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu ülkede bir kişi de olsa hizmetle buluşması gerekir diye buradan hatırlatıyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, KASKİ'nin tarımsal sulama, yağmur suyu hattı yatırımlarına da ayrı bir parantez açarak DSİ Genel Müdürlüğü'ne iş birliklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, içme suyu ücret tarifesi konusunda ise Kayseri'nin Türkiye'de en uygun içme suyu fiyatı ile hizmet veren ikinci şehir olduğunu da kaydetti ve içme suyu fiyat tarifesinde herhangi bir zam uygulaması yapılmayacağını vurguladı.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ise projeden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, önemli projenin KASKİ için çok anlamlı olduğunu ve büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. Çağan, projenin 2050 yılına kadar Kayseri'nin atık su ile ilgili tüm çevresel problemlerini çözecek bir yatırım olduğunu kaydederek, "Tek kalemde 60 milyon euroluk bir hibeyi almanın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah başkanımın da ifade ettiği gibi 2026 yılının ikinci yarısına varmadan ihalemizi yapıp iki yıl içerisinde de yapım işini tamamlamayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Çağan, KASKİ'nin 2025 yılında içme suyu, atık su ve yağmursuyu ile üst yapı projelerine yaklaşık 2 milyar 600 bin TL yatırım yaptığını ifade ederken Başkan Büyükkılıç, bu yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantı, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan'ın KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan Yapay Zeka Destekli Akıllı Vatandaş İletişim Platformu Ödülü'nü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a takdim etmesi ile sona erdi.

Kayseri, KASKİ yatırımlarıyla çevre dostu, güçlü altyapıya sahip ve geleceğe güvenle bakan bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Hibe Desteği, Belediye, Ekonomi, Kayseri, Enerji, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2. etabına 60 milyon euroluk hibe desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
14:14
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:11:23. #7.11#
SON DAKİKA: KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2. etabına 60 milyon euroluk hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.